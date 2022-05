Paris s'éclate et envoie Metz en Ligue 2

Paris Saint-Germain (3-4-3) : Navas (Letellier, 84e) - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi (Kehrer, 84e), Verratti (Gueye, 80e), Danilo, Di María (Herrera, 75e) - Neymar (Wijnaldum, 80e), Mbappé, Messi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



FC Metz (5-3-2) : Caillard - Mikelbrencis (M’Bengue, 58e), Bronn, Kouyaté, Kana-Biyik (Niakhaté, 58e), Candé - Pajot, Traoré, Sarr - Boulaya (Joseph, 72e), Lamkel Zé (Mafouta, 72e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Deux salles, deux ambiances.À Paris ce samedi, c'était la rencontre des extrêmes. Entre le PSG, qui a célébré en grande pompe la prolongation de Kylian Mbappé en avant-match, et Metz, qui jouait sa survie en Ligue 1 dans une haletante bataille à distance avec Saint-Étienne. Fatalement, difficile d'imaginer un autre scénario que celui qui s'est déroulé porte d'Auteuil. Qui d'autre que Kylian Mbappé pour ouvrir le score, servi sur un plateau par une offrande d'Ángel Di María pour son dernier match au PSG que le génie français a convertie en effaçant Caillard? Puis, dans la foulée, alors que le stade chantait encore son nom, Mbappé s'est offert un doublé sur une frappe du gauche contrée par Mikelbrencis. Lancé, Paris a continué sa fête : un but de Neymar, son 100à ParisEn seconde période, alors que - petit événement - le Collectif Ultras Paris mettait fin à sa grève des encouragements, Kylian Mbappé a inscrit un triplé après avoir une nouvelle fois fait de Caillard un vulgaire plot d'entraînement. L'addition a donc été salée pour Metz, qui a perdu Traoré, exclu à l'heure de jeu, et qui a même dû finir le match à dix. Côté Paris, le festival a perduré. Pour que la fête soit encore plus belle, Ángel Di María a claqué un but pour sa deret fondu en larmes sur le terrain, juste avant de sortir sous une. À ce moment-là de la rencontre, à Nantes, Saint-Étienne égalisait et plantait le dernier clou sur le cercueil messin.La Metz est dite, comme dirait l'autre.