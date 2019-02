Paris renverse difficilement le Chaudron

Après avoir perdu son invincibilité le week-end passé à Lyon, le PSG a remis les pendules à l'heure dans la douleur ce dimanche soir à Saint-Étienne (0-1). Et peut remercier l'inspiration de son génie français, Kylian Mbappé.

L'éclair signé Mbappé

Saint-Étienne (3-5-2) : Ruffier - Debuchy (Diony, 79e), Perrin, Kolodziejczak - Monnet-Paquet, Aït-Bennasser, Cabella, M'Vila, Gabriel Silva - Hamouma (Berić, 70e), Khazri. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



PSG (4-2-3-1) : Areola - Bernat (Dagba, 60e), Silva, Marquinhos, Kehrer - Paredes, Draxler (Kurzawa, 68e) - Diaby, Di María (Kimpembe, 85e), Alves - Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Par Andrea Chazy

Redescendre sur terre après avoir tutoyé les étoiles. Tel était le défi pour le PSG ce soir dans le Forez, après cette virée anglaise qui s’est passée à merveille du côté de Manchester. Paris devait reprendre son train-train quotidien après sa parenthèse de rêve, et a bien mis une bonne heure avant de réellement justifier son rang.Grâce à qui ? Au seul membre de la MSN, pardi ! Comme à Old Trafford, Mbappé était titularisé dans l’axe et a piqué dans la dernière demi-heure pour permettre à Paris de garder le sourire. Un 19but en 18 matchs de Ligue 1. Aucun Français ne l’avait fait depuis plus de quarante ans. La marque des grands, certainement.Avec une doublette composée de Paredes et de Draxler, Paris sait d’entrée que le solide 3-5-2 stéphanois va l’obliger à trouver des solutions sur les côtés. Le bloc vert est compact et prêt à jaillir en contre en jouant sur la vitesse de Cabella ou de Khazri, mais aucune des deux formations ne met suffisamment de rythme pour réussir à faire basculer la rencontre.Il y a bien cette tentative sans contrôle de Mbappé (20) ou cette reprise pied droit de Bernat sur un centre de Diaby (34), mais le bilan reste maigre. Trop maigre. Et ce n’est alors pas évident de constater que Thiago Silva est le joueur à avoir touché le plus de ballons à la pause du match, qui offre alors le moins de duels en Ligue 1 cette saison. Tout est dit.Forcément conscients du premier acte qu’ils viennent de livrer, les 22 acteurs décident de se libérer un peu pour la suite des débats. Sur un long ballon de Marquinhos , Di María et Mbappé combinent pour servir un Draxler qui tombe sur une montagne répondant au nom de Ruffier (54). Mais cette fois, les Verts répliquent et Gabriel Silva n’est pas loin de se muer en sauveur sur un bon service d’Hamouma (62). Puis arrive l’erreur. Celle de trop.Sur un dégagement de Ruffier plein axe, Paredes repousse le cuir de la tête sur Di María qui l’imite à son tour vers Daniel Alves. Le petit ballon du Brésilien par-dessus l’arrière-garde stéphanoise est repris acrobatiquement par Mbappé, qui refroidit le Chaudron (73). Jean-Louis Gasset tente de faire en sorte que son armée verte fonde sur son adversaire, et il faut un bon sauvetage de Dagba sur un centre de Monnet-Paquet pour que Paris ne prenne pas l’eau à dix minutes du terme. Puis, rideau. Après son coup d’arrêt au Parc OL et sa soirée de rêve à Manchester, le PSG a déjà repris sa routine comptable dans l’Hexagone. Et tant pis si c’était un peu laborieux.