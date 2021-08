Paris remporte un match fou à Brest

Dans un match rendu fou par des Brestois capables de revenir par deux fois au score, le PSG s'en est sorti finalement, ce vendredi dans le Finistère, et a décroché sa troisième victoire en autant de journées. Longtemps dominateurs dans le jeu, les hommes de Mauricio Pochettino ont encore montré de vraies lacunes défensives et se sont faits peur en fin de match. Mais les voilà leaders du championnat.

Dessine-moi un losange

Un pétard de 40 mètres puis la folie

Par Tom Binet

Pas de Lionel Messi ce vendredi soir au stade Francis Le Blé. Pas de Neymar non plus, d'ailleurs. Pour ce déplacement à Brest, le PSG n'a compté que sur une partie de ses internationaux revenus plus tard de vacances, à commencer par un Marco Verratti venu promener son statut de champion d'Europe. Suffisant pour voir les hommes de Mauricio Pochettino prendre leurs aises au fin fond de la Bretagne grâce à Ander Herrera et un Kylian Mbappé encore et toujours décisif. Mais comme souvent cette saison, les Parisiens ont aussi laissé trop d'espaces derrière, laissant une très joueuse équipe de Brest en vie plus longtemps qu'ils ne l'auraient voulu. Avant de se mettre à l'abri grâce à un bijou d'un autre milieu de terrain, Idrissa Gueye et un sublime lob d'Angel Di Maria sur une ultime contre-attaque.Alignés en 4-4-2 losange avec les retours de Marco Verratti et Idrissa Gueye dans le cœur du jeu et Wijnaldum en meneur, les Parisiens prennent rapidement le contrôle des opérations. Kylian Mbappé est tout proche de conclure une action collective de toute beauté mais bute sur Bizot (4), alors que le Petit Hibou envoie sa tentative dans les nuages après un corner finement joué (15). Les Rouge et Bleu tiennent le ballon et font tourner en rond des locaux qui eux n'hésitent pas à foncer tout droit vers le but de Navas à la moindre opportunité. La réputation de tueur d'Icardi en prend un coup avec cet énorme loupé face au but (21), mais heureusement que ce gars sûr d'Ander Herrera est là pour enfin forcer le verrou desavec la complicité malheureuse de Bizot, pas impérial sur la volée de l'Espagnol. Les situations dangereuses se multiplient pour Mbappé, Hakimi et consorts. Une fois n'est pas coutume, le génie français inscrit son premier pion de la saison de la tête, son quatrième but de la sorte depuis ses débuts en Ligue 1. Mais alors que tout le stade Francis Le Blé s'imagine vivre une fin de soirée à sens unique, la talonnade géniale de Romain Faivre permet à Franck Honorat de faire exulter la radePas de coupure de jus à la pause, contrairement à l'éclairage du stade : les Parisiens repartent de l'avant au coup d'envoi de la seconde période. Verratti touche déjà son 200ballon, pendant qu'Hakimi déboule pour la 50fois de la soirée dans son couloir. Le latéral marocain se montre une nouvelle fois dangereux avec une frappe lointaine du gauche directement sur Bizot (48). Tout en maîtrise, les joueurs de la capitale sont moins menaçants. Peut-être complexé de voir son pendant à droite prendre autant la lumière, Abdou Diallo régale d'une roulette le long de la touche. Mais la lumière, la vraie, vient d'Idrissa Gueye, qui éteind le reste des velléités adverses d'une frappe de 40 mètres. Ou presque, car le match décide alors de devenir fou. Keylor Navas réalise son miracle hebdomadaire devant Pierre-Gabriel (79), mais cède finalement une deuxième fois devant Mounié. La révolte bretonne est finalement tuée dans l'œuf par un contre assassin conclu d'un délice de ballon d'Angel Di Maria qui lobe Bizot: Bizot - Pierre-Gabriel (Duverne, 86), Chardonnet, Brassier, Uronen - H. Mbock, Belkebla (Magnetti, 75) - Honorat, Faivre, Cardona (Le Douaron, 75) - Mounié.: Michel Der Zakarian.: Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, A. Diallo - Herrera, I. Gueye, Verratti (Draxler, 72), Wijnaldum - Icardi (Kalimuendo, 86), Mbappé (Di Maria, 80).: Mauricio Pochettino.