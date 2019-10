Paris refroidit Nice

Séduisant en première période, bien moins en seconde, le PSG s'est finalement imposé largement sur la pelouse de Nice (1-4). Auteur d'un grand match, Ángel Di María a inscrit un doublé.

L'Angel de la mort

Ganago relance Nice, Mbappé l'achève

Nice (4-5-1) : Benítez- Sarr, Dante, Hérelle, Burner - Barbosa (Pelmard, 71e), Cyprien, Claude-Maurice, Lees-Melou, Ganago (Tameze, 80e) - Dolberg (Maolida, 90e). Entraîneur : Patrick Vieira



PSG : (4-3-3) : Navas-Bernat, Kimpembe, Thiago Silva (Marquinhos, 46e), Meunier -Sarabia (Mbappé, 82e), Paredes, Herrera - Choupo-Moting (Kurzawa, 60e), Icardi, Di María. Entraîneur : Thomas Tuchel

Kylian Mbappé et Edinson Cavani de retour dans le groupe, le PSG devait profiter de cette reprise de la Ligue 1 pour préparer sereinement son prochain match de Ligue des champions à Bruges et, si possible, remettre ses deux attaquants dans le bain. Grâce à un Ángel Di María des grands soirs dans le premier acte, et à une double expulsion niçoise quand ses joueurs étaient dans le dur, Thomas Tuchel a rempli son contrat. Ou presque, puisque seul sonfrançais a pu regoûter au terrain, pendant une petite dizaine de minutes, suffisantes pour claquer son petit but et délivrer un caviar pour Mauro Icardi.L'entame de match du PSG est excellente, et Ángel Di María y est loin d'être étrangé. Ce vendredi soir, sur la pelouse de l'Allianz Riviera, l'Argentin s'est occupé de mettre le club de la capitale sur les bons rails. Servi dans la profondeur par Mauro Icardi au quart d'heure de jeu, le milieu offensif argentin a ouvert tranquillement le score en ajustant son compatriote Walter Benítez du gauche (0-1, 15).Six minutes plus tard, cette fois-ci lancé par Thomas Meunier, le numéro 11 parisien rappelait à la France du foot que son pied gauche avait la même motricité fine qu'une main (0-2, 21). Le triplé n'était pas loin, quelques centimètres trop haut, sur une nouvelle frappe à la demi-heure de jeu. Un véritable show Di María donc, ne laissant que quelques miettes aux copains pour briller, à savoir le geste classieux d'Icardi sur sa remise en première intention pour l'ouverture du score. Côté azuréen, pas grand-chose excepté les arrêts de Benítez face à l'armada parisienne (7) ou devant Presnel Kimpembe sur corner (36). Oui, c'est pauvre.Au retour des vestiaires, Nice veut d'entrée mettre la pression sur les hommes de Thomas Tuchel. Mais au-delà d'une tête cadrée de Pierre Lees-Melou captée par Keylor Navas (48), les Aiglons n'inquiètent pas vraiment le gardien costaricain. Tout le contraire de ce qui se déroule dans la surface opposée, où Marquinhos touche la barre transversale (58) et manque de plier la rencontre définitivement. Dans sa zone technique, Thomas Tuchel n'a même pas le loisir de s'énerver, et s'offre donc le luxe de relancer Layvin Kurzawa à l'heure de jeu.Coaching payant pour le suspense, puisque la défense du PSG fait preuve d'un manque d'agressivité fatal dans la foulée, et encaisse un pion sur un missile de Ganago (1-2, 68). Le scénario catastrophe commence à prendre forme pour le PSG, mais va lui être épargné grâce à l'improbable double expulsion du duo Wylan Cyprien-Christophe Hérelle à un quart d'heure du terme. De quoi permettre à Tuchel de fêter l'événement avec l'entrée de Kylian Mbappé, histoire de voir son jeune buteur achever les locaux d'une frappe du droit d'abord (88), puis en servant Icardi sur le gong (92). Clinique.