Paris refroidit Galatasaray

Dans une ambiance survoltée, le PSG, sans être flamboyant, poursuit son sans-faute en Ligue des Champions sur la pelouse de Galatasaray (0-1). Mauro Icardi a marqué son premier pion pour le PSG.

Paris a mis ses boules quies

Signé Icardi

Galatasaray (4-3-2-1) : Muslera - Mariano Ferreira, Luyindama, Marcão, Nagatomo (Bayram, 77e) - Nzonzi, Donk, Seri - Belhanda (Feghouli, 61e), Babel (Andone, 63e) - Falcao. Entraîneur : Fatih Terim.



PSG (4-3-3) : Navas - Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Meunier - Marquinhos, Verratti, Gueye - Di Marìa (Ander Herrera, 82e), Icardi (Mbappé, 60e), Sarabia (Choupo-Moting, 70e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Par Andrea Chazy, à Istanbul

Après sa tonitruante entrée en matière face au Real, le PSG se devait de confirmer dans un stade prêt à s’embraser à n’importe quel instant. Lorsque les Parisiens pénètrent sur la pelouse stambouliote, se dresse face à eux un public survolté, mais aussi un état d’esprit écrit en lettres capitales : «» . Mais Paris, même sans être brillant, a ramené à la maison trois points essentiels. Mission accomplie.Avec le même onze d’entrée que face au Real, le PSG n’est pas impressionné par l’accueil hostile qui lui est réservé. En s’offrant une grosse minute de possession d’entrée, conclue par une frappe molle de Di María, les Parisiens annoncent la couleur : la peur, ce n’est pas pour cette fois. Le trio Marquinhos-Verratti-Gueye donne le tempo, Icardi fout un low-kick dans la face de Muslera qui est pourtant héroïque deux minutes plus tard en claquant en corner une reprise du numéro 11 parisien (10). En face, Galatasaray souffre de la comparaison, mais va réussir à s’offrir un premier bol d’air : sur une succession de passes courtes, Seri enroule et n’est pas loin de foutre le feu (17). Une première alerte, qui sera la seule notable pour Paris au cours de cette première période intense. Car les Parisiens vont ensuite se montrer plus brouillon. Les hommes de Tuchel abusent du jeu long, et c’est sur un coup franc rapidement joué que Sarabia trouve les gants de Muslera une dernière fois (35). Paris n’est pas en danger, mais peine aussi à en créer de l’autre côté.La deuxième manche repart, Belhanda tombe le masque et Paris n’a pas le temps de dire ouf que Seri oblige Navas à une horizontale sur coup franc (47). Réponse du tac au tac : Verratti lance Di María qui perd son duel face au portier argentin. Une question de temps, car Paris a compris comment faire : Verratti lance Sarabia qui envoie Icardi au septième ciel (52). L’intensité augmente d’un cran, Gala se rebiffe et oblige même Marquinhos a un sauvetage sur sa ligne. Tuchel décide de lancer Mbappé, Terim répond avec Feghouli et Andone et croit même à l’égalisation sur un coup franc de Falcao. Meunier puis Mbappé ont les occasions pour définitivement endormir le volcan d’Istanbul. Sans réussite. Pour cette fois, ce sera suffisant. Thomas Tuchel peut fouetter l'air le poing levé : après deux journées, le PSG compte six points dont cinq de plus que le Real. Il y a de quoi sourire, en effet.