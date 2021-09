Paris réduit City au silence

Mis en difficulté par Manchester City, mais plus réaliste, le PSG s'est offert un succès de prestige sur sa pelouse dans le remake de la dernière demi-finale de Ligue des champions. Un succès que les Rouge et Bleu doivent à un Gueye monstrueux, un Donnarumma impérial, mais aussi et surtout au premier but de Leo Messi sous ses nouvelles couleurs. L'art de choisir son moment.

Double barre et immense Donnarumma

L’éclair de génie

PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti (Wijnaldum, 76e), Gueye (Danilo, 81e), Herrera - Messi, Mbappé, Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling (Jesus, 77e), Grealish (Foden, 68e). Entraîneur : Pep Guardiola.

On pensait le connaître à force de l’avoir vu jouer depuis toutes ces années, mais c’est quelque chose dont on s’étonne toujours un peu. On peut ne pas voir Lionel Messi d’un match, le voir marcher tout le long, s'exprimer à demi-mots, rechigner aux courses défensives comme s’il était trop bon pour ça, et puis, sur une action, le voir plier une défense en deux et déclencher une frappe en lucarne comme si c’était normal. Après des semaines d’attente, le PSG et le Parc des Princes ont enfin eu droit à leur première fulgurance, et l’Argentin avait très bien choisi son moment. Une soirée de gala porte d’Auteuil pour la réception de Manchester City en Ligue des champions, le premier immense choc de la saison européenne du PSG, et une première réussite éclatante (2-0).Avant tout ça, Paris a d'abord su rentrer parfaitement dans son match. Appliquée dans ses courses et dans son pressing, la formation de Mauricio Pochettino met rapidement son plan sur pied : faire mal à City le plus vite possible, avant de le laisser lui faire mal. Comme à son habitude, la connexion Mbappé-Hakimi fait des merveilles côté droit. Le Marocain lance le Français, qui centre fort pour Neymar dans la surface. Le ballon rebondit sur Gueye, qui bombarde la lucarne d’Ederson. C’est le début de ce que l’on peut appeler sans rougir unedu Sénégalais, absolument partout dans ce match, tout comme Verratti, de retour de blessure, mais déjà injouable au milieu de terrain et qui soulage immensément Paris du pressing desMais les Rouge et Bleu laissent petit à petit du terrain à leurs adversaires du soir après le quart d’heure de jeu. 26minute, un miracle envoie coup sur coup une tête de Sterling puis une reprise de Bernardo Silva sur la barre transversale, devant des tribunes hallucinées. Face aux vagues blanches, Paris défend en équipe, comme il l’a très bien fait la saison passée face au Barça ou au Bayern, en témoignent les courses défensives folles de Neymar et Mbappé. Et peut surtout compter sur un Donnarumma très en jambes pour son tout premier match en Ligue des champions, et décisif devant Cancelo (32), De Bruyne (37) ou Ruben Dias (42). On en oublierait presque que, sur ce premier acte, on n’a quasiment pas vu Leo Messi. L’Argentin attendait tranquillement son heure.À peine le temps de refroidir que Donnarumma doit à nouveau faire chauffer les gants en début de seconde période. Une bonne intervention sur un centre venu de la droite (51), puis sur une frappe de Kevin De Bruyne (54) préservent Paris de l’égalisation. Mais le danger est surtout dans une surface. Les rares occasions parisiennes, comme cette percée de Neymar à la 65qui s’achève sur une frappe non cadrée, ne défrisent pas Ederson. Jusqu’au coup d’éclat, de génie. Très discret jusque-là, Leo Messi déclenche un sprint dévastateur dans la défense de City. Le frisson qui parcourt le Parc ne laisse place à aucun doute : l’Argentin a tellement fait le coup au Barça qu’on sait déjà comment cela va se terminer. Il sollicite le une-deux avec Mbappé, qui lui remet parfaitement dans sa course à l’entrée de la surface. La frappe qui suit est instantannée. Et elle atterrit en lucarne, devant un Ederson impuissantSous tension toute la deuxième période, les tribunes du Parc font exploser leur joie et le sonomètre. Sous les « Messi, Messi » et les chants à la gloire d'un Gana Gueye applaudi comme il se devait à sa sortie, Paris contemple un City qu'il a rendu impuissant, incapable de percer une muraille parisienne à qui il ne pouvait rien arriver. Deux nouveaux arrêts de Donnarumma devant Mahrez (79, 90) viennent conclure la parfaite soirée d’un PSG qui, finalement, n’a pas énormément de leçons à tirer de son match du soir. Devant son public, il s’est transcendé comme d’habitude, a joué comme d’habitude, a courbé l’échine comme d’habitude face à un gros d’Europe. Mais contrairement à d’habitude, il avait Leo Messi.