Paris ramasse un point à Lyon

Il n'y a pas eu de vainqueur dans l'affiche du dimanche soir. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Lucas Paquetá, l'OL a vu le PSG revenir dans le dernier quart d'heure grâce à un but de Thilo Kehrer (1-1). Si Kylian Mbappé a touché deux fois les montants, Lyon peut encore nourrir quelques regrets.

Paquetá, un retour à point nommé

@LucasPaqueta97 a ouvert le score pour l'@OL mais @KehrerThilo a égalisé !

L'éclair pour Kehrer, les montants pour Mbappé

Lyon (3-4-2-1) : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois, Guimarães (Gusto, 90e), Caqueret, Emerson - Paquetá (Cherki, 71e), Aouar - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.



PSG (4-3-3) : Navas - Dagba (Kehrer, 69e), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Paredes (Simons, 69e), Verratti, Herrera (Michut, 69e) - Wijnaldum (Dina Ebimbe, 83e), Icardi, Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Il n'était pas question de bouder son plaisir devant une affiche OL-PSG au bout d'un week-end de Ligue 1, le premier de l'année, qui n'a pas tenu toutes ses promesses et qui a été plombé par la situation sanitaire du pays. Il se passe toujours quelque chose dans une rencontre entre Lyon et Paris, notamment au Groupama Stadium où les Gones sont habitués à être un poil à gratter pour le club de la capitale depuis le début de l'ère QSI. Les hommes de Bosz avaient en tout cas la recette pour faire tomber le leader incontesté du championnat, et tout avait bien démarré grâce à Paquetá. Mais comme à l'aller , l'OL a terminé le match avec quelques regrets après avoir concédé l'égalisation de Kehrer à l'entrée du dernier quart d'heure.Il ne fallait pas compter sur les tribunes, où 5000 privilégiés ont eu le droit de s’installer, pour annoncer la couleur d’une soirée spectaculaire. Ni sur les deux équipes privées de nombreux joueurs, entre la CAN, la Covid-19 et les bobos classiques. L’OL a pourtant rapidement fait comprendre qu’il connaissait la recette pour enquiquiner le PSG, toujours à la rue sur les transitions défensives et dans la gestion de la profondeur. Une aubaine pour des artistes comme Aouar et Paquetá, de retour de Dubaï six jours plus tôt et finalement apte pour ce choc du dimanche soir. Après avoir vu le premier cité profiter d’une erreur grossière de Paredes pour alerter Navas, le Brésilien a lancé les hostilités, se faufilant entre Dagba et Paredes pour être à la réception d’une ouverture de Guimarães et ouvrir le score d’une frappe croisée du droit limpideUn nouveau départ manqué pour Paris, qui a eu le contrôle du ballon en première période (65% de possession), sans parvenir à briser la discipline et la cohérence du 3-4-2-1 concocté par Bosz. Même si les visiteurs ont eu plusieurs opportunités de revenir. Lopes a d’abord fait le job sur les tentatives de Paredes et Marquinhos, avant de souffler en voyant Mbappé buter sur Lukeba, puis son poteau gauche. Comme s’il fallait encore s’attendre à ce que ce soit l’international français qui sorte son équipe du pétrin.Pochettino, lui, a essayé de changer le cours des choses en proposant une réorganisation tactique au retour des vestiaires, avec Verratti placé plus haut et Wijnaldum recentré après avoir erré sur le terrain dans le premier acte (11 ballons touchés). Cela n’a pas empêché l’OL d’appuyer là où ça fait mal, c’est-à-dire sur la fébrilité défensive parisienne via un jeu très vertical à la récupération du ballon. Si le premier contre s’est terminé sur une frappe trop croisée d’Emerson, le second aurait dû permettre aux Rhodaniens de faire le break. Une double occasion énorme sur laquelle Navas a rappelé qu’il savait être génial en se couchant sur le tir de Dembélé, avant que Dagba ne se transforme en mur pour contrer la deuxième chance signée Aouar.En face, un PSG toujours aussi peu inspiré a vu Icardi être gêné par Lukeba au moment de placer sa tête et Mbappé se montrer un poil individualiste en préférant envoyer un cachou au-dessus de la barre. Reste que le scénario préféré de Paris cette saison, celui qu'avait déjà subi Lyon à l'aller, a fini par se produire (en moins pire). Avec les trois entrants, dont les deux titis morts de faim Michut et Simons, impliqués dans l'égalisation. Le buteur surprise s'appelle Kehrer, qui a transformé la remise de Michut d'une drôle de frappe passée au-dessus d'Emerson, couché à terre, et piégeant Lopes. Le dernier quart d'heure avait de quoi faire trembler les Lyonnais, notamment sur le nouveau montant fracassé par Mbappé sur un coup franc excentré, alors que Cherki n'a lui pas réussi à trouver la cible sur les dernières flèches rhodaniennes, tombant sur un Marquinhos des grands soirs. Il n'y aura cette fois pas eu de défaite cruelle sur le gong pour l'OL, mais cette terrible sensation de stagner en haut de la deuxième partie de tableau pendant que le PSG trône sans briller au sommet du championnat.