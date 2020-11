Paris punit Rennes

Le Paris Saint-Germain a digéré sa défaite à Leipzig en disposant facilement du Stade rennais (3-0) grâce notamment à un doublé d'Ángel Di María. Dans un choc qui n'en aura jamais été un, les Bretons n'ont jamais réussi à inquiéter le PSG, qui conserve sa place de leader.

Une infirmerie bien remplie, un tarif maison

PSG (4-3-3) : Navas - Kehrer (Bakker, 36e), Marquinhos, Diallo, Kuzrawa - Gueye (Rafinha, 13e), Paredes, Herrera - Florenzi (Dagba, 46e), Kean (Danilo, 62e), Di María. Entraîneur : Thomas Tuchel



Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki (Grenier, 56e) - Doku (Del Castillo, 79e), Guirassy, Gboho (Terrier, 56e). Entraîneur : Julien Stéphan

C’était une soirée pour passer à autre chose. Après les désillusions européennes de la semaine, le PSG et Rennes comptaient sur le championnat, leur pain quotidien, pour ne pas avoir à ruminer pendant les quinze jours de trêve internationale. Pour les Bretons, l’opportunité était belle : rejoindre le champion de France sur la première marche du podium et renforcer les secousses autour de Thomas Tuchel, toujours privé de Mbappé et Neymar, entre autres, pour cette rencontre. Mais si le PSG patine en Ligue des champions, il sait comment faire sa loi sur la scène nationale. Et il ne s’est pas gêné pour rappeler au Stade rennais qu’il restait le patron de l’Hexagone en s'imposant tranquillement (3-0) pour conforter sa place de leader.Au Parc des Princes, la sono à fond et les hurlements de speaker ne suffisent pas à faire oublier le triste silence du huis clos. De retour en 4-3-3 avec le même milieu de terrain qu’à Stamford Brigde, la bande de Stéphan veut montrer au PSG qu’elle sait aussi faire circuler le ballon et relancer court. Mais à force de prendre des risques, les Rouge et Noir sont rapidement punis. Le troisième cadeau est le bon : Gomis envoie la patate chaude plein axe, Kean saute sur l’opportunité pour marquer d’un tir précis du droit, et Paris est déjà devant. Une première banderille suffisante pour perturber des visiteurs fébriles techniquement, et pas loin d’être définitivement sonnés après un pétard de Di María sur le poteau. L’Argentin règle finalement la mire cinq minutes plus tard : caviar d’Herrera, mauvaise couverture de Truffert et traditionnel piqué de l’intéressé pour clouer le bec des Rennais. Un départ canon qui n’empêche pas Paris de conserver ses bonnes habitudes, Gueye et Kehrer s’effondrant sur le pré et obligeant Tuchel à opérer deux changements en première période. Pas de quoi inspirer un SRFC loin du niveau affiché mercredi à Chelsea, et toujours aussi peu dangereux dans ses temps forts, les tentatives de Nzonzi (deux fois), Doku (deux fois), Gboho ou Guirassy ne faisant pas trembler un Navas passé d'incertain à opérationnel. La seule inquiétude pour les Parisiens : Stéphan connaît la recette pour remonter deux buts au PSG.Seulement, le choc de cette 10journée n'aura jamais lieu. Et ce, même si le sketch parisien se poursuit au retour des vestiaires : Florenzi et Kean vont gonfler les rangs de l'infirmerie pendant que Rennes essaie timidement d'afficher un visage plus conquérant pour renverser une équipe quasiment amputée d'un onze entier. Mais voilà, Marquinhos rappelle à son coach qu'il est un excellent défenseur en surgissant habilement dans les pieds de Doku dans la surface, et les multiples accélérations de l'international belge sous les yeux de Stéphan ne suffisant pas à bousculer un PSG sérieux. Et bien décidé à se mettre définitivement à l'abri. Après une frappe dans les nuages de Bourigeaud, Di María montre aux Rennais comment trouver le cadre. La défense rennaise se fige après un duel viril, mais correct entre Marquinhos et Truffert, laissant les'offrir un doublé d'une frappe lointaine déviée par Da Silva et mal appréhendée par Gomis. Le portier sénégalais peut se rassurer dix minutes plus tard sur un enroulé de Rafinha, mais il est déjà trop tard : Rennes quitte une autre capitale européenne avec une défaite 3-0 dans ses bagages. Et avec un huitième succès d'affilée en Ligue 1, le PSG rappelle qu'il reste au-dessus de la mêlée.