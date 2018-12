Paris prélève Orléans à la source

À deux doigts de tomber dans le piège tendu par une courageuse équipe d'Orléans, le PSG s'en est bien tiré grâce à un rush fantastique du jeune Moussa Diaby en fin de rencontre (1-2). Et repart avec la qualif' en poche, mais aussi avec Areola et Di María sur le carreau.

Cavani comme Pauleta

Diaby sauve son Paris

US Orléans (4-1-4-1) : Renault - Furtado, Mutombo, Bouby, Pinaud - Lopy - Ziani, Avounou, Ephestion (D'Arpino, 74e), Cissokho - Le Tallec (Tell, 81e). Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.



PSG (4-2-2-2) : Areola (Buffon, 45e) - Dani Alves, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat - Nkunku (Diaby, 78e), Marquinhos - Di María (Mbappé, 59e), Draxler - Choupo-Moting, Cavani. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Par Andrea Chazy

Une semaine jour pour jour après l’ivresse et voilà Paris déjà retombé dans son quotidien plus monotone de fin d’année civile. Le cas Rabiot est dans toutes les têtes et ferait presque oublier le bilan comptable excellent du PSG en championnat, la première place du groupe de Ligue des champions ou même ce match que disputaient les Rouge et Bleu ce soir au Stade de la Source d’ Orléans . Un match soi-disant gagné d’avance, que le club parisien a pourtant bien failli laisser échapper. Son salut, l’équipe de Tuchel le doit à Moussa Diaby et à son rush qui a délivré les siens à moins de dix minutes de la fin. Diaby, ce jeune homme qui n’a visiblement pas peur d’enfiler le costume de nouveau chouchou des supporters.Sous une pluie battante et sur une pelouse bien grasse, Paris tente dès l’entame de se rendre la soirée tranquille, mais Eric Choupo-Moting bute sur un Thomas Renault inspiré (1). En face, Orléans et Ziani avaient prévenu : «» Soit. Alors Orléans essaye de kiffer, de ressortir proprement et d’aller inquiéter l’arrière-garde parisienne. Grâce à des tentatives de ses anciens cracks, Anthony Le Tallec d’abord (11), puis Karim Ziani ensuite (23), l’USO montre les crocs. Avant de subir la foudre d’un Cavani inspiré à cinq minutes de la pause. Bien lancé par Ángel Di María, l’Uruguayen pique en plein cœur Orléans , égale le record de quinze pions de Pauleta dans la compétition et met surtout Paris sur les bons rails (0-1, 40).Sur les coups de 22h, Jérôme Miguelgorry siffle la reprise et le début des ennuis pour Paris. Buffon remplace Areola, victime d’une lombalgie, alors qu’à peine dix minutes plus tard, Di María n'a besoin de personne d'autre que lui-même pour s'occasionner une entorse. Tuchel fronce les sourcils, car son équipe ne s’est pas mise à l’abri. Aussi car l’orage se rapproche. Si la frappe d’Avounou sonne comme un premier avertissement (61), celle de Lopy sera la bonne. Une récupération plein axe à la suite d'une passe molle de Nkunku, un tir flottant qui fuse, et voilà Orléans qui commence à reprendre espoir (1-1, 70). Le PSG n’a alors plus que vingt minutes pour s’éviter une séance de tirs au but et va s’en remettre finalement à son entrant Moussa Diaby et à sa chevauchée fantastique (81) pour rentrer dans la capitale sain et sauf. Le traquenard était là, mais Paris a su s’en dépêtrer.