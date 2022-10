Paris : Pour chasser les nuages

Après deux matchs nuls consécutifs – une première cette saison – et plusieurs prestations moins convaincantes, le PSG doit rassurer face à Benfica. Dans une rencontre déterminante dans la course à la première place de ce groupe H, Mbappé, Neymar et compagnie sont dans l'obligation de ramener calme et sérénité au pied de la tour Eiffel. Sans quoi, les prochaines semaines jusqu'à la Coupe du monde pourraient être agitées.

Gagner pour sourire

Le moment de calmer le jeu

Par Tom Binet

À un mois de l'interruption liée à la Coupe du monde, le PSG s'avance vers l'une des rencontres les plus importantes de ces premiers mois du mandat de Christophe Galtier, dans un contexte qui ne respire pas pleinement la sérénité. Une semaine après le nul ramené du stade de la Luz (1-1), qui avait provoqué unà en croire le boss parisien, les Rouge et Bleu ont le devoir de réagir pour ce retour face à Benfica. D'autant qu'un succès serait synonyme de grand pas vers la première place du groupe, enjeu loin d'être anodin à voir le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid bien partis pour faire de même. Invaincus en sept confrontations avec les clubs portugais au Parc des Princes, les champions de France seraient bien inspirés de retrouver une certaine maîtrise des événements pour s'éviter quelques turbulences.Tenus en échec seulement par Monaco jusqu'ici, les Parisiens restent sur deux accrocs consécutifs, à Lisbonne et Reims. Rien d'alarmant, l'équipe étant toujours en tête en championnat et sur la scène européenne, mais attention. Formidables au mois d'août, les hommes de Galtier sont nettement moins flamboyants dans le jeu depuis le passage à l'automne. Tout en prenant la fâcheuse habitude de s'appuyer largement sur les coups de génie d'une MNM qui sera amputée de sa principale saveur ce mardi soir, Lionel Messi ayant déclaré forfait . L'occasion pour d'autres de se mettre enfin en valeur ?Le tableau n'est pas si noir pour autant, et une victoire constituerait un grand pas vers la qualification et la première place du groupe. Le tout au cœur d'une période charnière., a préféré tempérer Christophe Galtier en conférence de presse, répétant à l'envi son intention de. Il faut dire aussi qu'au-delà de Messi, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Renato Sanches manqueront également à l'appel.La vie n'est jamais un long fleuve tranquille au sein du club de la capitale, et ces derniers jours n'ont pas fait exception. Particulièrement nerveux samedi soir à Reims, à l'image du carton rouge reçu par Sergio Ramos, les joueurs ont une nouvelle fois fait étalage d'un certain manque de maîtrise dès que les événements ne tournent pas en leur faveur. Un match révélateur de certains maux ou simple mauvaise soirée ?, a botté en touche Vitinha devant les médias.Justement, côté terrain, Paris est secoué par les états d'âme de Kylian Mbappé, peu convaincu par son rôle tactique au sein du trio offensif., a tenté de désamorcer Galtier.À l'image de son n°7, moins efficace sur ses dernières sorties (deux buts sur ses six derniers matchs), l'heure est venue pour Paris de retrouver la manière afin d'éteindre les quelques doutes qui commencent à poindre. Et éviter que les nuages ne s'amoncellent.