Paris plie la galette rennaise

Bousculé en première période, le Paris Saint-Germain s'est révolté dans le second acte pour finalement s'imposer assez largement face au Stade rennais au Parc des Princes (4-1). Un succès obtenu notamment grâce à Edinson Cavani, qui confirme son retour en forme en claquant un nouveau doublé.

Niang répond à Cavani

Défense de Rennes, où es-tu ?

PSG (4-4-2) : Buffon - Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Bernat (Kurzawa, 76e) - Di María, Dani Alves (Meunier, 81e), Marquinhos, Draxler - Cavani (Choupo-Moting, 81e), Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - Traoré, Gelin, Da Silva, Zeffane - Grenier, André - Sarr (Léa-Siliki, 78e), Ben Arfa, Bourigeaud - Niang (Hunou, 73e). Entraîneur : Julien Stépahn.

Par Steven Oliveira, au Parc des Princes

Oui, Thilo Kehrer s’est relevé et a miraculeusement terminé la rencontre. Oui, le PSG n’a pas eu besoin d’être en supériorité pour s’imposer (3-1). Mais plus les journées de Ligue 1 passent, et plus la VAR perd des adeptes. Ce match entre le PSG et le Stade rennais a d'ailleurs peut-être convaincu les derniers partisans que, non, toutes les erreurs d’arbitrages ne seront pas effacées avec la mise en place de la vidéo. Preuve en est avec ce tacle de M’Baye Niang sur la cheville de Thilo Kehrer. Déjà très violent à vitesse réelle, le geste devient inadmissible dès le premier ralenti tant l’impact sur la cheville du défenseur allemand est fort. Carton rouge logique ? Non puisque l’arbitre de la rencontre, malgré plusieurs images et l’usage de cette fameuse VAR, se contente d’un jaune. Au grand désarroi des enfants de la tribune famille du Parc des Princes, chargés de mettre l’ambiance à la suite de la suspension de la tribune Auteuil. Bref, le PSG a gagné.En l’absence de Neymar et de milieux de métier, Thomas Tuchel débarque avec un 4-2-2-2 où Marquinhos et Dani Alves sont chargés de maîtriser l’entrejeu. Un plan expérimental qui a du mal à se mettre en place. La faute à un milieu qui prend l’eau et à des Rennais entreprenants, à l’image d' Hatem Ben Arfa qui a visiblement quelques comptes à régler. Bousculé, le PSG laisse le ballon aux visiteurs pour mieux les contrer en attaquant à huit avec seulement Thiago Silva et Presnel Kimpembe à l’arrière pour assurer le jeu long. Et c’est sur une passe laser du défenseur français qu'Ángel Di María est trouvé sur le côté gauche, où il peut adresser un caviar à Edinson Cavani qui fait parler son jeu de tête pour battre Tom áš Koubek (1-0, 8).Un but qui réveille les Parisiens, Mbappé loupant le break à cause de Jérémy Gelin (10). Mais alors que le Stade rennais galère à faire fructifier sa possession, M’Baye Niang entre en action par une jolie madjer à bout portant (après un gros travail d'Hamari Traoré qui se joue de Juan Bernat ) pour égaliser (1-1, 28). Ça, s’est pour le côté Docteur Jekyll. Le gros tacle sur Thilo Kehrer qui aurait donc pu lui valoir rouge (31), c'est pour le côté M. Hyde. Un geste qui va augmenter la testostérone des 22 acteurs, mais pas le nombre d’actions, même si Kylian Mbappé ne passe pas loin d’imiter Charles -Édouard Coridon sur un coup du scorpion.Impossible de savoir ce qu’il se passe dans le vestiaire du Stade rennais à la pause. Mais les Bretons, si solides en première période, reviennent sur la pelouse avec une attitude bien moins entreprenante. Et une défense totalement absente. Tout le contraire du PSG qui, lui, revient la bave aux lèvres avec l’envie d’en découdre. Toujours aussi à l’aise dans le jeu long, Thiago Silva lance Ángel Di María. Lequel redonne l’avantage aux Parisiens d’une subtile louche par-dessus Tom áš Koubek (2-1, 60). Le début de l’enfer pour les Rennais, qui vont prendre un troisième pion à la suite d'une erreur de relance de Clément Grenier dont profite Julian Draxler pour servir Kylian Mbappé. Le Français sauve alors son match jusqu’ici moyen en envoyant le cuir au fond des filets (3-1, 66).Le quatrième intervient à la suite d'un joli mouvement entre Draxler, Mbappé et Cavani qui conclut l’offrande de l’attaquant français (4-1, 71). Match plié en dix minutes. Le PSG peut baisser en intensité, Thomas Tuchel offrir un peu de temps de jeu à Layvin Kurzawa et s'éviter une autre blessure offensive en permettant à Edinson Cavani de souffler. Seul frisson de cette fin de match, le joli petit pont de Léa-Siliki sur Ángel Di María sous les yeux de Thilo Kehrer dont la cheville semble bien se porter. C'est bien le principal.