Paris giflé à Manchester City

Maîtrisés par des Citizens au-dessus du lot, les Parisiens se sont logiquement inclinés (2-0) lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Il n'y aura pas une deuxième finale de C1 de suite pour la bande à Neymar.

Mahrez, vol.1

Paris perd (encore) le fil

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - Bernardo Silva (Sterling, 82e), Fernandinho, Gündoğan - Mahrez, De Bruyne (Gabriel Jesus, 82e), Foden (Agüero, 85e). Entraîneur : Pep Guardiola.



PSG (4-3-3) : Navas - Florenzi (Dagba, 75e), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Bakker, 83e) - Paredes (Danilo, 75e), Herrera (Draxler, 62e) - Neymar, Verratti, Di María - Icardi (Kean, 62e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Par Andrea Chazy

En l’espace d’une décennie, ce PSG pensait avoir tout vu, tout connu en Ligue des champions : l’apprentissage, les exploits, les victoires de prestige, les défaites cuisantes et même les humiliations. Ce qu’il n’avait pas vu arriver en revanche, c’est un sentiment d’impuissance, celui d’être réellement bien en dessous de son adversaire sans réussir à lui infliger un seul tir cadré lors d’une manche retour qu’il a terminée avec la mentalité d’une équipe de district. La campagne européenne du Paris Saint-Germain s’arrête donc aux portes d’une seconde finale de rang. Et devant un ultime coup franc de Neymar parti en tribunes, Pep Guardiola peut se marrer : il tient enfin sa première finale européenne avec sa création anglaise qui va être difficile à arrêter.Sur le sol glissant de l’Etihad Stadium où il ne manque qu’un panneau « Be Careful, Wet Floor » à l’entrée, les Parisiens refont le coup de l’entame de match intéressante de la dernière fois. Il y a de l'agressivité, des déplacements entre les lignes, mais aussi beaucoup de mauvais choix dans la dernière passe. En face, City n’est pas flamboyant, mais reste maître du temps : le groupe de Pep Guardiola joue en réfléchissant, défend en nombre et n’a pas oublié de ressortir sa pointe de réussite du match aller. Sur sa seule situation, une frappe contrée de Kevin De Bruyne, Ryiad Mahrez glisse le cuir entre les canes de Presnel Kimpembe puis de Keylor Navas. La réaction du PSG arrive dans la foulée : Marquinhos voit sa tête s’écraser sur la barre, Ángel Di María manque d’un cheveu le cadre après une incompréhension entre Ederson et Bernardo Silva. Une réaction d’orgueil insuffisante pour recoller au score, insuffisante aussi pour installer un casse-tête dans la tête deen gestion.La pause ne change pas le plan du jeu du PSG, ni le jeu beaucoup trop stéréotypé de Neymar, tandis que City continue son travail et attend, tel un vautour observant son quatre-heures, que Paris se relâche un peu pour le détruire définitivement. Ce moment tant attendu par les Mancuniens arrive à l’heure de jeu, sur une contre-attaque rondement menée par De Bruyne puis Phil Foden, Mahrez surgit au second poteau pour éliminer Paris. Devant cette réalité insupportable à contempler, Di María dégoupille et, comme Idrissa Gueye à l’aller, s’en va prendre sa douche avant tout le monde. Marco Verratti n’est pas loin de le suivre, le sort de son équipe est scellé, et en attendant le coup de sifflet final, Manchester City fait joujou avec Paris comme un chat avec une souris blessée. Au coup de sifflet final, Mahrez et ses potes peuvent jubiler : ils ont rangé le PSG dans un tiroir comme des patrons.