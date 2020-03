Paris muselle Dortmund et file en quarts

Sérieux et efficace, le PSG a disposé de Dortmund (2-0) dans un Parc des Princes vide et rallie les quarts de finale de la Ligue des champions. Grâce à des buts de Neymar et Juan Bernat, Paris a enfin brisé sa malédiction des huitièmes en C1.

Neymar montre l'exemple

Place aux quarts

PSG (4-4-2) : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di María (Kurzawa, 78e) , Gueye, Paredes (Kouassi, 90e), Neymar - Cavani, Sarabia (Mbappé, 63e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Dortmund (3-4-3) : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi (Götze, 87e, Can, Witsel (Reyna, 71e), Guerreiro - Hazard (Brandt, 69e), Sancho - Håland. Entraîneur : Lucien Favre.

Par Andrea Chazy

Quatre ans après, ça y est : le Paris Saint-Germain retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions. Une délivrance, forcément, après des années à être moqué par l'Europe entière pour sa malchance à ce stade de la compétition. D’autant plus après une première manche ratée, trois semaines plus tôt, où Paris s’en était bien tiré avec un seul but de retard. Ce soir, dans un Parc des Princes à huis clos pour cause de coronavirus, dos au mur, le PSG a glané un succès mérité en maîtrisant Dortmund pendant plus de 70 minutes. Au coup de sifflet final, la joie de Thomas Tuchel et des Parisiens est révélatrice du premier plafond de verre que le club de la capitale vient d'exploser.Pas un chat dans le Parc au coup d’envoi, mais dehors, les 3000 fans du club de la capitale se cassent la voix et usent même de feux d’artifice pour porter le 4-4-2 mis en place par Thomas Tuchel. Dès l’entame, Paris prend le contrôle du ballon, et même s’il n’en fait pas grand-chose, et s’adapte peu à peu à une ambiance digne d’un match du dimanche midi. En face, lesjouent le contre, et la première volée de Jadon Sancho au quart d’heure de jeu vient sonner le début des hostilités. Mais contrairement à l’aller, les Parisiens travaillent tous ensemble à la récupération et trouvent des solutions entre les lignes.Presnel Kimpembe est autoritaire, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou même Neymar s’arrachent sur tous les ballons. Et le jeu parisien s’en ressent. Edinson Cavani, une première fois, bute sur un Roman Bürki inspiré. Un premier avertissement pour les Allemands, qui sera rapidement suivi d’une sanction. Sur un corner botté par Ángel Di María, Neymar se jette pour une bonne raison et ouvre le score du front (28). Dortmund est piqué, réplique via Sancho puis Thorgan Hazard, mais va finalement trébucher une deuxième fois juste avant la pause. Trouvé côté droit, Pablo Sarabia délivre un caviar au point de penalty bonifié par Juan Bernat (45+1). Paris est létal, et surtout bien au rendez-vous.Au retour des vestiaires, Presnel Kimpembe continue de remporter tous ses duels et Paris ne donne pas la moindre opportunité à Dortmund de croire à un come-back. Dès l’heure de jeu, Thomas Tuchel lance Kylian Mbappé à la place de Sarabia pour tuer définitivement le suspense. Problème : le PSG recule, contrairement aux consignes de Tuchel, en partie car le génie français ne fournit pas autant d’efforts que l’Espagnol. Forcément, Paris souffre et a du mal à sortir de sa moitié de terrain. Entré en cours de jeu, Julian Brandt en profite pour allumer des banderilles qui font passer des sueurs froides dans le dos de l’ancien de la Juve, tandis que, dans la mêlée, Di María, sur le banc, se prend un jaune qui le privera du quart aller. À la 95minute, Anthony Taylor siffle la fin du calvaire parisien depuis 2017 au stade des huitièmes de finale. Et laisse Marquinhos & co aller fêter la qualif' derrière la tribune Auteuil, en communion avec un public qu'il vient de combler de bonheur.