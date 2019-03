Paris met une claque à l'OM

Porté par un grand Di María dans une ambiance parfois tendue, le PSG s'impose (3-1) face à un OM trop timoré pour espérer mettre fin à sa phobie des Classiques.

Sous tension

Hell Angel

Gagner pour que la guerre ne soit pas déclarée, gagner pour se faire pardonner. Pour son retour au Parc des Princes après la bérézina de Manchester, Paris n’avait pas d’autre choix que de renverser avec la manière un OM qui n’a plus gagné à Paris depuis neuf ans. Et face à un OM qui s’est montré trop timide pour profiter de l’occasion de pourrir encore un peu plus les retrouvailles, les coéquipiers de Kylian Mbappé s’en sont tirés pour remporter un énième Classique qu’ils sont désormais habitués à empocher.Dans un Parc des Princes qui réussit l’exploit d’être plus froid que la température ambiante, le silence des tribunes est pesant. Au-delà d’une simple grève d’encouragements prévue par le Collectif Ultras Paris, c’est par une véritable défiance que les hommes de Thomas Tuchel sont accueillis dans leur jardin. «» , «» , «» «» , le message est clair : Paris n’a pas d’autre choix que triompher pour ne pas voir le lien se rompre davantage avec ses supporters.Au quart d’heure de jeu, Di María pense satisfaire tout le monde en trouvant la faille, mais la VAR l’arrête net (14). Le Parc s’anime enfin après un quart d’heure de sommeil, et Meunier allume une chiche que Mandanda sort en corner (24). L’OM n’y est pas et n’inquiète guère un PSG loin d’être flamboyant, mais qui va savoir se montrer tueur. Juste avant la pause, Di María sert Mbappé qui ne tremble pas au moment de souffler sur les braises (45). Sans se transcender, le PSG fait le métier.La corbeille du Parc des Princes n’est pas encore pleine que Valère Germain souffle un vent glacial sur la nuque d’Areola et relance un Classique qui en avait bien besoin (46). La rencontre s'électrise, Kimpembe et Ocampos se chauffent et, parmi les corps lacérés et la montagne de boyaux qui s’amoncellent au cœur du jeu, une étoile se met alors à briller. Sur un rush amorcé côté droit, Di María troue les filets d’un Mandanda impuissant et fait exploser le Parc (54). Malheureux, le portier marseillais va l’être totalement lorsqu'il se voit obligé de stopper, illicitement à trente mètres de ses buts, un contre fulgurant de l’Argentin synonyme d’exclusion. Un sacrifice inutile, puisque Di María, encore lui, règle la mire et met Paris définitivement à l’abri (65). En fin de rencontre, Mbappé s'offre même le luxe de manquer un penalty et de foutre un dernier coup de pelle sur le crâne des Marseillais. Paris était attendu sur le terrain de la souffrance, du cœur et de la sueur. Et il a tenté d’y répondre, même si ça n’efface pas tout.Areola - Thiago Silva Marquinhos , Kimpembe - Meunier (Kehrer, 38), D. Alves (Dagba, 31), Verratti, Paredes, Kurzawa (Bernat, 80) - Mbappé, Di María.Mandanda - B. Sarr, B. Kamara, Ćaleta-Car, H. Sakai - Thauvin (Radonjić, 76), M. Lopez (Strootman, 68), Sanson, Ocampos - Germain, Balotelli (Pelé, 65).