Paris, mastodonte sans défense ?

Avec cinq buts encaissés lors de ses deux dernières sorties à la maison face au Maccabi Haïfa (7-2) et à Troyes (4-3) et aucun match sans encaisser de but en Ligue des champions cette saison, le PSG affiche quelques lacunes défensives. En recherche constante d'équilibre, Christophe Galtier va devoir trouver des solutions pour que son équipe ne se retrouve pas sans défense.

Le PSG subit 11,2 tirs par match

Galtier l'équilibriste

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le coup de sifflet final à peine entendu samedi au Parc des Princes, que Marco Verratti pointait du doigt les défaillances défensives des siens, transpercés à trois reprises par Troyes. Une première pour une équipe visiteuse porte d'Auteuil depuis Bordeaux en février 2020, alors que Paris n'avait plus laissé l'avantage au score à son hôte à deux reprises sur un même match depuis près de dix ans. Plusieurs raisons conjoncturelles à cela, du retour de blessure de Presnel Kimpembe au choix de positionner Carlos Soler relayeur droit, pas aussi constant dans ses compensations pour aider Mukiele que son compatriote Fabián Ruiz. Mais également un constat plus profond : ce PSG avance encore sur un fil, à la recherche du fameux équilibre collectif.S'il veut s'offrir un premiersur la scène européenne – et davantage de chances de scalper la Juventus pour la deuxième fois de son histoire, quelques semaines après la première –, le PSG va devoir trouver des solutions. Depuis le début de la saison, la formation de Christophe Galtier subit en moyenne 11,2 tirs par match, soit le total le plus élevé depuis l'arrivée de QSI dans la capitale. À titre d'exemple, l'ESTAC a pu tenter sa chance à seize reprises samedi sur la pelouse du Parc. Pas toujours rassurant au pied, Gianluigi Donnarumma a déjà connu de trop nombreuses soirées à prendre la lumière à force de parades sur sa ligne pour préserver la meilleure défense de Ligue 1 (huit buts encaissés, à égalité avec Lens). Force du club de la capitale du temps de Thiago Silva, David Luiz et Ibrahimović, les coups de pied arrêtés, notamment défensifs, se sont transformés en épine dans le pied au fil de la perte de taille et de qualités athlétiques de l'effectif. C'est d'ailleurs d'un coup franc indirect et d'un corner que sont venus les deux buts concédés au Maccabi Haïfa.Dans une équipe largement portée vers l'avant, la gestion des transitions à la perte est également un enjeu majeur pour Christophe Galtier et son staff, qui ont vu leurs protégés souffrir face à la vitesse troyenne., rouspétait Galtier après la rencontre.Au cœur de ces difficultés défensives se pose la question du système déployé. Passé à quatre défenseurs face à l'OM, le club de la capitale semble se satisfaire de sa nouvelle organisation. Adoptée en partie en raison de trop nombreuses absences en charnière, cette dernière promet désormais une concurrence féroce avec les retours. Surtout, le nouveau système nécessite quelques adaptations., tentait encore d'analyser le technicien samedi.Le passage à trois milieux de terrain habiles balle au pied – Fabián Ruiz venant compléter les qualités déjà étalées par le duo Verratti-Vitinha – permet à Paris d'afficher davantage de maîtrise dans le cœur du jeu. Un point d'interrogation quand l'Italien et le Portugais occupaient seuls l'entrejeu. Là encore, après la frayeur auboise, l'ancien de Porto se montrait lui aussi exigeant :Certains tremblent déjà rien qu'à l'évocation d'une telle possibilité.