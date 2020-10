Paris leader, Grenoble dauphin et Ajaccio au fond

Six victoires à domicile, et aucun 0-0 : la Ligue 2 révèle toujours des surprises. Le Paris FC (3-0, contre le Havre), Dunkerque (1-0, face à Guingamp), Auxerre (5-1, devant Ajaccio), Clermont (3-0, au détriment de Rodez), Châteauroux (2-0, en dépit de Niort), Sochaux (3-2, malgré Chambly) et enfin Grenoble (2-0, loin de Valenciennes) se sont donc imposés à la maison alors que Pau a partagé les points avec Nancy.

Par Florian Cadu

Une demi-heure de jeu… et buuuuuuut ! Sur une transmission aérienne de Martin, Abdi pousse le ballon au fond on-ne-sait-comment. La chance du champion ? Toujours est-il que le dauphin (re)devient leader, et que Le Havre pointe en dixième position. Même pas besoin de parler de la passe décisive du buteur pour Lopez, ni du doublé de ce dernier (de Guilavogui). Aussi décisif qu'Ab(e)di Pelé., comme le nombre de points qui séparent les deux formations.Décidément, Guingamp n'y arrive pas. En déplacement à Dunkerque, les Bretons craquent dans le second acte : Larsen renvoie mal, Romil place son crâne pour le lob (sur le deuxième tir cadré… de la partie) et fait lever les bras des locaux. Mérité, pas mérité ? Peu importe : les visiteurs pointent à la quatorzième place, et la zone rouge n'est qu'à deux points., comme le nombre de 1-0 lors des matchs de l'EAG depuis le début de la saison (deux en sa faveur, deux concédés).» , peut penser chaque supporter d'Auxerre. Car contre Ajaccio, l'attaquant plante un doublé (un tacle acrobatique, et un exploit personnel ridiculisant la défense corse) et provoque un penalty transformé par Dugimont. Les Insulaires tentent bien de s'accrocher avec la réduction du score d'Elisor (tête sur un centre de Lecoeuche), mais Dugimont imite son camarade avant même l'entracte et Fortuné y va de son péno. Résultat : la lanterne rouge reste bien rouge., comme le nombre de buts marqués par Le Bihan en 2020.D'abord, le carton rouge direct pour Akichi sanctionnant un énorme tacle afin de mettre à l'aise Pau chez lui. Puis, la déconcentration sur le centre de Scaramozzino pour se mettre en danger tout seul. Enfin, un cadeau appelé contre-son-camp de la part de Karamoko en offrande. Rien à dire, Nancy est une très gentille victime… qui se rebelle sur le gong, Barka lui donnant un nul inespéré. Pas si mal., comme le nombre de points obtenus par l'ASNL en six journées.Toujours intéressante à suivre, cette équipe de Clermont coaché par Gastien. Ce samedi soir, elle giffle Rodez en deux temps trois mouvements. Magnin profite en effet d'un cafouillage pour faire trembler les filets, avant qu'Allevinah ne signe le break au bout d'un face-à-face maîtrisé et que Bayo ne se fasse plaisir. Au fait, pourquoi avoir fait jouer les deuxavec les mêmes couleurs ? Pour faire mal aux yeux des amateurs de Ligue 2, ou pour réaliser une expérience inédite ? Heureusement que les maillots ont changé, à la mi-temps…, comme le nombre de minutes qu'il a fallu à Clermont pour passer devant.Leclercq, le nouveau gardien niortais, pense avoir une belle étoile. Pensez-vous : âgé de 17 ans et à la faveur d'un jeu de chaise musical mêlant le Stade Rennais et Dijon, le portier se retrouve propulsé titulaire chez les Chamois. Surtout que le dernier rempart voit le coup de casque d'Alhadhur rebondir sur sa barre transversale, tel un signe du destin. Sauf qu'à la 35minute, Tormin est lancé par Chouaref et ne tremble pas pour filer les trois unités à Châteauroux. Premier match, première réalisation concédée (puis deuxième, avec un coup franc de Mouloumba) et première défaite (malgré des arrêts de… Moutachy)., comme le nombre de matchs qu'il aura fallu à Tormin pour qu'il inscrive son premier pion en Ligue 2.Stojanovski jonglait tranquillement dans la surface des Lionceaux, lorsque Correa décide de lui emprunter la sphère pour tromper Prévot. Reste que Weissbeck souhaite lui aussi participer à la fête, et s'amuser comme un petit fou. Après un sauvetage de Danger, le milieu accélère donc et balance un coup franc dans les cages de Chambly. Avant de doubler la mise, à la suite d'un superbe tir que Sochaux a kiffé. C'est tout ? Pas du tout : Danger, en méga forme, égalise sur la fin (reprise d'un penalty de Jaques, repoussé par les deux poteaux) après une barre. Mais quelques secondes plus tard, Niane détruit définitivement le moral des rivaux d'une jolie volée. Dur…, comme le nombre de buts déjà inscrits cette saison par Weissbeck.Le premier, le tout premier. Avant son caramel contre Valenciennes, Diallo n'avait encore jamais planté en faveur du GF38. Mission désormais accomplie, grâce au caviar d'Anani. Suivi d'un péno de Ravet, punissant une main de Picouleau sur corner. Surtout, son Grenoble monte sur le podium et se prend à rêver. Au contraire de VA, de retour à la réalité., comme le nombre d'équipes où est passé Diallo.