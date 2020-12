Paris, le méridien de Greenwood

Le 6 mars 2019 au Parc des Princes, Mason Greenwood effectuait ses débuts professionnels sous le maillot de Manchester United. Moins de deux ans après sa première réussie, le crack des Red Devils a fait son bout de chemin et retrouve le Paris Saint-Germain avec un statut à assumer.

Fletcher : « Greenwood est un titulaire en puissance »

Objectif axe ?

Par Antoine Donnarieix

Paris, le 6 mars 2019. Tout semblait déjà plié dans ce huitième de finale de C1, et pourtant... Amputé de Paul Pogba, exclu lors de la manche aller perdue à Old Trafford sur un score peu flatteur (0-2), Manchester United sort d’une folle nuit au Parc des Princes avec la certitude d’avoir douché Paris (1-3) . Patrice Évra roule des mécaniques dans le carré VIP du stade, d'accord, mais grâce à qui ? À Marcus Rashford, diront les plus pragmatiques, puisque l’international anglais est l’auteur du penalty décisif pour la qualification dans les arrêts de jeu. Mais pour les plus méticuleux, il ne faut pas se méprendre : c’est aussi grâce à sa jeune garde entrée en cours de match que MU a réalisé cette sensationnelle performance. Les héros de l'ombre ? Diogo Dalot, Tahith Chong et Mason Greenwood. Si aujourd'hui, les deux premiers sont respectivement prêtés à l’AC Milan et au Werder Brême depuis le début de saison 2020-2021, Greenwood, membre permanent de l'effectif mancunien, aspire désormais à devenir une pièce incontournable du plan tactique d’Ole Gunnar Solskjær.Lors d’un match du troisième tour de Coupe de la Ligue anglaise le 22 septembre dernier, l’ailier qui a désormais 19 ans a fait son entrée sur la pelouse de Luton Town pour les douze dernières minutes de la rencontre. Résultat ? Un but et une passe décisive pour transformer la courte victoire de son équipe en succès maîtrisé (0-3)., expliquait OGS en conférence d’après-match.La dalle, Mason Greenwood la possède depuis son exercice 2019-2020 convaincant sur le plan comptable : 17 buts et 5 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, du jamais-vu à un tel âge depuis l’éclosion de Michael Owen à Liverpool lors de la saison 1997-1998. Une progression fulgurante qui incite les légendes du club à accorder toute leur confiance au prodige., tranchait de son côté Darren Fletcher pour Sky Sports.Désormais concurrencés par un Edinson Cavani en état de grâce ce week-end à Southampton , Martial et Greenwood ne disposent cependant pas de totem d'immunité.Cette bataille pour un poste de titulaire dans le onze ne perturbe pourtant pas Greenwood puisque dans les faits, l'intégration du prodige à MU est visible via l'évolution de ses numéros portés au dos : le 54 pour démarrer avec un flocage réalisé dans la précipitation grâce au service du Paris Saint-Germain quelques heures avant la rencontre, le 26 pour entrer de plain-pied dans l’effectif et désormais le mythique numéro 11 porté par Ryan Giggs. Si Adnan Januzaj et Anthony Martial avaient eux aussi succédé au Gallois, Greenwood s’approprie un peu plus de légitimité pour revêtir cette tunique : il est devenu le plus jeuneà effectuer 50 apparitions sous le maillot de MU depuis... Giggs, en 1992., analysait le sélectionneur du pays de Galles pour leavant la rencontre d'octobre face à l’Angleterre.Régulièrement positionné en ailier sur le terrain, mais également capable de jouer au milieu du terrain, Mason Greenwood détient une polyvalence rare qui permet à son entraîneur de l’utiliser où bon lui semble. Cependant, le phénomène nécessite encore quelques améliorations pour résister sur le long terme à l’enchaînement de rencontres, entre l’intensité de la Premier League et les grandes soirées européennes. Outre des récents écarts de comportement (notamment en sélection), les critiques plus ou moins justifiées entendues dernièrement à son encontre le prouvent., poursuit Solskjær., disait déjà le principal intéressé sur le site de son club, au moment de son premier contrat pro en octobre 2019. Mais, absent des débats depuis la défaite contre Arsenal à Old Trafford début novembre (0-1) , Greenwood n’a encore une fois pas convaincu en 45 minutes sur le terrain dessamedi dernier. Contre Paris ce mercredi, il pourrait bien retrouver un rôle plus adapté à ce qu'il sait faire de mieux face au PSG : entrer en cours de jeu pour mettre Paris en pagaille.