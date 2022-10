Paris : le coup de la panne offensive ?

Flamboyante et inarrêtable en début de saison, l'attaque du Paris Saint-Germain marque le pas depuis plusieurs semaines. Avec cinq buts inscrits lors des cinq dernières journées de Ligue 1 avant de se rendre à Ajaccio ce vendredi, les Rouge et Bleu se contentent désormais de victoires étriquées et peinent à faire se lever les foules par leur jeu. Simple coup de moins bien ou difficultés structurelles pour la bande de Christophe Galtier ?

« Le match référence a été Monaco. Ils ont trouvé une clé qui a permis à beaucoup d'autres d'étudier tout ça. Les adversaires ont bien modifié l'aspect récupération, défensif. »

Adaptation tactique et effet de surprise

Seuls au monde

« Avec le 4-4-2 losange, Neymar brille plus dans la dernière passe et Mbappé sur le côté gauche. Quand tu as trois joueurs qui veulent jouer dans leur zone préférentielle, à un moment dans ta tactique, tu es obligé d'en sacrifier un. »

Quelle recette pour le succès ?

Interrogé sur une possible prévisibilité de son équipe, dont résulteraient ses difficultés à marquer, Christophe Galtier n'a pas nié les questionnements sur le sujet en conférence de presse, à la veille du déplacement à Ajaccio. C'est un fait, depuis plusieurs rencontres, les champions de France ne sont plus autant en réussite dans la surface adverse. Avec vingt-trois frappes et presque trois, Mbappé et compagnie auraient pu faire trembler les filets de Pau Lopez à plusieurs reprises dimanche soir lors du Classique. Au lieu de quoi ils sont restés jusqu'au bout sous la menace des Phocéens.Le 21 août dernier, toute la Ligue 1 prenait peur au soir d'une démonstration parisienne infligée à un LOSC dépassé (1-7). Dix-sept buts sur les trois premières journées et une impression de facilité : ce PSG version Christophe Galtier semblait parti pour régaler. Deux mois plus tard, le constat a quelque peu évolué. Si Paris n'a jamais quitté la première place de Ligue 1 et vient de remporter le match face à l'OM, la force de frappe offensive fait nettement moins peur., tente d'expliquer Guy Lacombe, ancien entraîneur du club de la capitale entre 2005 et 2007.Tactiquement, l'effet de surprise des débuts s'est donc estompé. Et au fil des semaines, les différences ont été plus difficiles à faire pour des offensifs parisiens, sur le pont tous les trois jours et de plus en plus sujets à la fatigue., analyse de son côté Tripy Makonda, ancien défenseur du club, qui voit d'un bon œil le changement de système.Le premier but officiel au club de Nuno Mendes, le 3 septembre dernier à Nantes, reste toujours le dernier pion inscrit par un autre joueur que Neymar, Messi ou Mbappé. Soit neuf rencontres toutes compétitions confondues au cours desquelles Paris ne s'est appuyé que sur trois hommes – aussi voraces soient-ils – pour noircir le tableau d'affichage., décrit Makonda pour expliquer ces statistiques en berne autour de la MNM. D'autant que les offensifs appelés à se disputer les miettes de temps de jeu restantes ne brillent pas., poursuit-il.Dans ce contexte, difficile de ne pas s'appuyer presque exclusivement sur la triplette magique., déroule Makonda."J'ai discuté avec un des trois pour savoir s'il pouvait tenir sa place."Guy Lacombe abonde :L'un d'eux aura forcément sa chance en Corse, Neymar étant cloué à Paris pour accumulation de cartons jaunes.Alors quitte à s'en remettre à la réussite de sa MNM, comment Paris peut-il optimiser les qualités de chacun de ses trois membres, sans que l'un d'entre eux ne se sente dénigré ? Une équation à solutions multiples, mais particulièrement complexe à résoudre., reconnaît Makonda.Le Brésilien est clairement le plus concerné des trois par l'équilibre collectif, évoluant à plusieurs reprises un cran plus bas pour laisser le champ libre à Mbappé., concède l'ancien défenseur.Il le répète à l'envi à chaque prise de parole devant la presse, Christophe Galtier est encore à la recherche de la formule magique., veut croire Makonda. Guy Lacombe, lui non plus, ne se montre pas particulièrement préoccupé.Mais pour réussir les examens de fin d'année, il vaudrait peut-être mieux commencer à réviser dès à présent.