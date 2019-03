Paris, le Blues ou l'ivresse

Tombées sur une équipe de Chelsea réaliste à l’aller, les joueuses du PSG doivent totalement inverser la tendance au stade Jean-Bouin ce mercredi (19h). Un cas de figure qui met les filles d’Olivier Echouafni dos au mur, elles qui sont désormais condamnées à une remontada pour espérer atteindre le dernier carré de la Ligue des champions.

1

Du monde au balcon

Fait et à refaire

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À peine la manche aller terminée qu’Ashley Lawrence pense à mercredi. Dans les coursives du Kingsmeadow, quelques minutes seulement après la déconvenue, la milieu de terrain canadienne du PSG lâche un premier constat à chaud : «» Comment la contredire. Surtout quand à la 62minute de jeu, sa frappe enroulée est détournée de justesse par la gardienne anglaise en corner. Le score est alors de 0-0, et Lawrence ne sait pas encore que sa tentative est un tournant qui aurait dû récompenser le PSG de sa bonne première mi-temps. Mais il n’en sera rien. Car derrière, Chelsea ne se montre pas aussi clément et plante deux fois en moins d’un quart d’heure, le second pion de Cuthbert étant même inscrit à la 87minute. Comme Demba Ba il y a cinq ans, qui avait lui fait vaciller la section masculine du PSG au même stade des quarts de finale, au même moment de la rencontre. Pour compléter un tableau d'affichage identique (2-0). Sauf que cette fois, ce Chelsea PSG n’était que le match aller. Et Lawrence en est consciente : «» Mercredi est arrivé, l’heure de vérité approche.Pour réussir à remonter ce retard de deux buts, l'équipe féminine du PSG compte comme son alter ego masculin sur le soutien de ses plus fervents supporters pour renverser la vapeur. Bonne nouvelle, un record d’affluence au stade Jean-Bouin est prévu, l'enceinte s'apprêtant à accueillir entre 12 et 15 000 spectateurs, dont 2000 ultras. Un soutien qui a manqué au match aller à en croire la gardienne Katarzyna Kiedrzynek, qui refuse d’expliquer par cette seule absence la débandade : «(...)Cet « accident parisien » , ce n’est pourtant pas ce qu’Emma Hayes, coach des féminines de Chelsea , a retenu de cette première manche qui a tourné à son avantage. Au contraire, même : «» , a-t-elle détaillé en conférence de presse. Car oui, Chelsea a aussi eu sa période et contrairement à Paris, a su convertir ses rares occasions «» .Alors non, le PSG ne doit pas se dire que c’est un simple accident. Paris doit montrer autre chose. Plus d’audace, de réalisme, de froideur dans le dernier geste. Un challenge qu’ Olivier Echouafni estime à la portée de ses joueuses : «(...)» . Il y a deux ans, déjà en quarts de finale de la Ligue des champions, Paris avait chuté à Munich face au Bayern (0-1) avant de totalement renverser les Bavaroises au Parc des Princes au retour (4-0). L’exemple est là, aux Parisiennes de s’en servir désormais.