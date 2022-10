Paris, l’éternel pathétique recommencement

Derrière la rumeur et le nouveau vrai-faux départ de Kylian Mbappé se cache quelque chose de plus grave au PSG. Ce sentiment que rien n’a vraiment changé et que la chute est à venir, presque inéluctable. Comme si tout était écrit d’avance.

PSG > HBO

La confiance est rompue

Par Mathieu Faure

Jingle Multiplex dans la tête. TUTULUTUTUTU. Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier. TUTULUTUTUTU. Luis Campos aussi. TUTULUTUTUTU. Christophe Galtier aussi. TUTULUTUTUTU. Mediapart avance que le club s’est adjugé une armée numérique pour dénigrer, sur Twitter, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, l’OM, Lyon, la terre entière. TUTULUTUTUTU. L’influenceur SabriParisienOuRien interviewe Aminata Diallo en exclusivité sur sa chaîne YouTube.Bienvenue dans 24 heures de la vie du PSG. Et encore, on peine à se souvenir de tous les évènements qui ont chamboulé le club parisien depuis le mois d’août : le penaltygate, l’article desur le chantage et les méthodes douteuses de Nasser al-Khelaïfi, les "likes" douteux de Neymar autour de Mbappé, le pivot-gate, Luis Campos qui dézingue Antero Henrique H24, les rebondissements autour de la section féminine, la polémique autour du char à voile, le racisme supposé de Christophe Galtier lors de son passage à Nice, l’histoire du réseau de l’ex-policier au service du PSG via, etc.Bref, le plus grand divertissement au monde tient en trois lettres et ce n’est pas HBO : PSG. On s'habitue à tout quand on est fan du club de la capitale. On en avale des couleuvres. On quitte une déception pour en rejoindre une autre. C’est notre vie. On s’y fait. Mais là, non pas que les derniers remous soient particulièrement difficiles à digérer, on commence à être fatigué. Las. Usé. La cadence devient trop violente pour nos petits cœurs. Et c’est de plus en plus difficile de suivre le projet du club qui avait, soi-disant, changé au cours du printemps quand Kylian Mbappé, contre toutes attentes, avait décidé de prolonger son bail dans la capitale alors que le Real Madrid s’offrait à lui. 143 jours plus tard, le probable futur meilleur buteur de l’histoire du club a (déjà) changé d’avis.Il s’est trompé, aurait-il dit en substance dans son entourage. Trompé sur le projet parisien alors que Luis Campos et d’autres proches du clan Mbappé ont rejoint la capitale. Le Qatar, via QSI, aurait-il été capable de mentir au Bondynois pour absolument l’avoir sous contrat avec le PSG durant le Mondial 2022 ? Possible. Mais dans quel monde vit Kylian Mbappé pour avoir l’assurance qu'un mercato décidé/voulu/quémandé se réalisera sans ombrage ? Au fond, est-ce vraiment ça, la genèse du malaise ou bien faut-il plutôt regarder du côté de son positionnement tactique ? Ou alors dans le fait de côtoyer Neymar tous les jours ? Ou alors de voir son nom sortir dans l’article de Mediapart dans lequel certaines sphères parisiennes auraient demandé à une « armée numérique » de le pourrir sur les réseaux sociaux quand il s’interrogeait sur la suite à donner à son aventure parisienne en 2019 ? Peut-il avoir confiance dans une institution qui n’hésite pas à payer des comptes Twitter pour le dénigrer sur la place publique numérique ? On en est là.Et si c’était tout simplement ça, le vrai souci ? Le seul et unique souci. Kylian Mbappé a été sali par son propre employeur, via des méthodes puériles, parce qu’il avait eu l'outrecuidance de penser qu’il serait mieux ailleurs. Mieux entouré, mieux encadré, mieux protégé, mieux considéré. Même si le PSG nie tout en bloc, le mal semble déjà fait. La confiance est rompue. Comme dans un couple. Et en ce début d’automne, le club de la capitale donne également le sentiment d’imploser. À tous les étages. Les directeurs sportifs passent, partent, reviennent mais rien ne change. Les entraîneurs se suivent et explosent tous de la même manière. Tous les ans, on sort la guitare du placard et on chante la même chanson : c’est la fin des passe-droits, du Club Med, adieu les privilèges, les avantages, les bouderies qui nuisent à l’intérêt collectif. Tous les étés, le même refrain se grippe au premier grain de sable. À croire que le club ne progresse pas, que le contexte, que la structure est gangrénée en profondeur. Alors qu’on se doute que le PSG est capable d’élever son niveau de jeu dans le n’importe quoi, on a surtout envie que ce bordel cesse. Comment ? Bonne question. Mais peut-être qu’une déclaration claire, nette, précise et virulente de Kylian Mbappé sur son désir de quitter ce bordel ferait, finalement, du bien à tout le monde. À commencer par le PSG qui doit, enfin, grandir. En est-il capable ?: Non. Alors on peut en rire. Un peu. Mais on peut aussi se dire qu’il est grand temps que les conneries s’arrêtent. TUTULUTUTUTU. Ah, les affaires reprennent...