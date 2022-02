Paris humilie Lille

Lancé par deux boulettes d’Ivo Grbić, le Paris Saint-Germain a ensuite déroulé pour infliger une sévère correction au LOSC (5-1) dans son antre. Forcément rassurant pour les Parisiens à neuf jours du Real, forcément inquiétant pour Lille qui enchaîne un deuxième revers consécutif en Ligue 1.

Les maux d’Ivo

Paris déroule

GOLAZOOO ! Quelle frappe et quel but de @Kmbappe #LOSCPSG #PSG Le but de #Mbappe est à revoir gratuitement sur notre site internet, clique ici — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 6, 2022

Lille (4-4-2) : Grbić - Celik, Botman, Fonte, Gudmunsson - Onana, André, Bamba (Zhegrova, 86e), Weah (Bradarić, 70e) - Ben Arfa (Gomes, 70e), David. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Kimpembe (Kehrer, 77e), Marquinhos, Nuno Mendes - Verratti, Paredes (Simons, 85e), Danilo - Mbappé, Di María (Draxler, 44e), Messi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Vivre un cauchemar avec les yeux grands ouverts, voilà l’expérience sensorielle qu'ont vécue les Lillois, ce dimanche soir dans le Nord, face au Paris Saint-Germain. Un combat annoncé qui n’en a finalement presque jamais été un tant le LOSC s’est sabordé avant de mettre les mains derrière le dos pour encaisser les coups de fouet du bourreau venu de la capitale.Au moment de déployer à l’envers une partie de leur tifo, les fans du LOSC auraient déjà dû comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Comme si ce soir, ce grand soir où Pierre-Mauroy a fait le plein, n’allait pas se passer comme espéré. Pourtant, sans Renato Sanches et Burak Yılmaz, mais avec Hatem Ben Arfa d’entrée, le LOSC est dans son match. Le nouveau meneur de jeu nordiste est en jambes face à son ex, lance ses premiers coups de reins... avant de se montrer impuissant sur la première demi-occasion parisienne. Un centre fort de Nuno Mendes relâché par Ivo Grbić, voilà ce qu’il faut à Paris et Danilo pour lancer les hostilités. L’international croate ne le sait pas encore, son cauchemar ne fait que commencer. Les Dogues relèvent immédiatement la tête avec une volée d’Amadou Onana captée par Gigio Donnarumma.Paris se coupe volontairement en deux pour exploiter les contres, Leo Messi commence à toucher des ballons entre les lignes et la première banderille de l’Argentin frôle le montant lillois. Ben Arfa a vu, et à la suite d'un corner, il s’en va personnellement remettre les pendules à l’heure d’un dribble « benzemesque » le long de la ligne suivi d’un centre parfait pour Sven Botman qui égalise. Mais Pierre-Mauroy n’a pas le temps de s’enflammer que Paris va repasser devant : corner de Messi, toile de Grbić, reprise de Kimpembe qui inscrit son premier pion en Ligue 1. La douche est froide, elle sera même glacée à la suite d'un renvoi plein axe de l’arrière-garde lilloise punie par un piqué de Leo Messi. Avant la pause, Ángel Di María sort sur blessure, et Messi trouve la barre sur coup franc. Le bilan est dur à avaler pour le LOSC qui rentre aux vestiaires avec les joues roses.Au retour des vestiaires, les têtes lilloises vont se rebaisser rapidement. Quasiment d’entrée quand, à la suite d'un miracle de Grbić devant Messi, la frappe contrée de Danilo termine dans le petit filet de l’infortuné portier local. Le suspense est définitivement tué, les supporters lillois ne chantent plus ou presque, et une clameur viendra même accompagner un bijou de Kylian Mbappé niché dans la lucarne gauche de GrbićL’addition aurait pu s’avérer plus corsée si Marquinhos s’était montré plus tueur au point de penalty, comme moins lourde si Angel Gomes et Jonathan Bamba n’avaient pas tremblé en bonne position. Ce qui en sort, c’est que Paris a mis la tête sous l’eau à une équipe nordiste loin du très haut niveau attendu. Il faut croire qu’une succession entre un roi et son successeur, parfois, cela se passe réellement de façon violente.