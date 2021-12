Dehors les cons !

Ce week-end de 32es de finale de Coupe de France ne pouvait pas plus mal débuter. Ce vendredi soir, la rencontre entre le Paris FC et l'OL n'a pas pu aller à son terme, remettant le football français et ses tribunes face à ses propres démons. D'où cette question : ce cirque va-t-il continuer encore longtemps ?

159

Très gros incidents à la mi-temps de #PFCOL entre supporters lyonnais et le public parisien. Très peu de stewards pour gérer la situation. pic.twitter.com/2bktWEgfRd — David Aiello (@Aiello_David) December 17, 2021

L'inefficacité des sanctions collectives

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» En une phrase de clôture, Thomas Bihel, journaliste de la chaîneaux commentaires avec l’ancien champion du monde 1998 Alain Boghossian, a rappelé que l'on vivait une période insensée, pour ne pas dire désespérante, où une rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon peut être définitivement arrêtée après 45 minutes de jeu. L’heure n’est pourtant plus à la stupéfaction, la consternation ou l’indignation. Il y avait du fatalisme dans la voix des commentateurs moins d'un mois après une énième soirée de chaos au Groupama Stadium, où OL-OM avait duré moins de cinq minutes. Ce vendredi soir, il était précisément 22h50 quand l'annonce de l'arrêt définitif de la partie est tombée. Dans un monde parallèle, la deuxième période se serait jouée sur le terrain, où les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager à la pause (1-1). Dans le monde réel, le match s'est poursuivi en tribunes dans un triste spectacle à pleurer. À Charléty, le service de sécurité a rapidement été débordé par les affrontements et les assauts de certains supporters lyonnais en direction du public parisien et de familles venues assister à un match de foot. Les images parlent d'elles-mêmes.Pas besoin de s’attarder sur les jets de fumigènes en pagaille et les cris de la foule pour se rendre compte qu’une fois de plus, le scénario d’un match tourne au calvaire dans les hautes sphères du football français. Après Montpellier-Marseille le 8 août, Nice-Marseille le 22 août, Lens-Lille le 18 septembre, Angers-Marseille le 22 septembre, Saint-Étienne-Angers le 22 octobre et Lyon-Marseille le 21 novembre, ce sont de nouvelles scènes de violences qui ont renvoyé le football français face à ses démons. Il n'y a cette fois même pas eu besoin de rivalités exacerbées et historique pour réveiller les ahuris, qui n'ont besoin de personne pour étaler toute leur bêtise dans un stade lors d'un banal 32de finale de Coupe de France.Face à la répétition incessante de ces débordements inacceptable, de nombreuses questions se posent. Quel est l'objectif de ces supporters insupportables ? Quelle place pour le football au milieu de ce chaos ? Jusqu'où cette violence va-t-elle nous mener et peut-elle s'arrêter ? Il n'est plus question de prétendre avoir une solution miracle, celle-ci n'existe peut-être pas. Les sanctions collectives, à commencer par les huis clos, ne fonctionnent pas et pénalisent davantage ceux qui ne méritent pas d'être punis qu'elles ne raisonnent les coupables. Ceux-là se moquent éperdument de voir les tribunes se vider comme ils se foutent de coûter un ou deux points à un club dont ils se proclament supporters. Dans les coulisses, les instances doivent continuer le travail entamé ces dernières semaines pour évoluer dans la gestion des incidents et trouver des solutions, sans punir le foot et ceux qui aiment ce sport., a admis Jean-Michel Aulas avant de remettre immédiatement sa casquette de président de l'OL.Une posture automatique que les dirigeants des clubs français doivent abandonner pour avancer main dans la main sans avoir constamment ce besoin de défendre leur petite chapelle. Reste un mot simple adressé à ces énergumènes persuadés que le foot leur appartient : dehors !