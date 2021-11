Paris fait fondre Saint-Étienne

Grâce à un doublé de Marquinhos et un Lionel Messi plus en vue et auteur de trois passes décisives, le PSG a battu Saint-Étienne ce dimanche à Geoffroy-Guichard (3-1) et signe ainsi son treizième succès de la saison en Ligue 1. Seule ombre au tableau : la sortie sur civière de Neymar, touché à la cheville en fin de rencontre.

63

Saint-Étienne voit vert, puis rouge

Messi voit triple, Neymar pleure de douleur

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Green – Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Trauco – Camara (Calodat, 86e), Sissoko (Moukoudi, 46e) – Bouanga, Boudebouz (Gourna-Douath, 72e), Aouchiche (Youssouf, 46e) – Khazri. Entraîneur : Claude Puel.



PSG (4-2-3-1) : Donnarumma – Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat – Gueye (Paredes, 75e), Danilo – Di María, Messi, Neymar (Dina-Ebimbe, 87e) – Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Par Andrea Chazy

Après la défaite à Manchester City au cœur de la semaine (2-1), le PSG retrouvait son train-train quotidien et surtout Sergio Ramos, titulaire pour la première sous la tunique parisienne. À Saint-Étienne, terre devenue hostile depuis quelques semaines puisque les Verts restaient invaincus depuis quatre matchs et sur deux victoires consécutives, Paris s’est retrouvé mené, a beaucoup manqué, mais comme d’habitude, a trouvé les ressources pour s’imposer et garder la mainmise sur la Ligue 1. Avec néanmoins une inquiétude, et pas des moindres : la sortie en fin de rencontre de Neymar sur civière.Les chanceux présents à Geoffroy-Guichard n’ont pas le temps de dire « ouf » que Paris se montre déjà menaçant : au second poteau, Neymar pense même ouvrir le score sur un service de Di María prolongé par Messi, mais est finalement signalé hors jeu. À Paris, le quatuor offensif est là mais Etienne Green n’en a que faire. Le jeune portier anglais des Verts débute son festival face à Kylian Mbappé en sortant un arrêt décisif après une belle ouverture de Juan Bernat. Et ses coéquipiers dans tout cela ? Ils sortent la tête de l’eau petit à petit et vont se montrer mordants sur leur première véritable occasion. Le ballon frappé de l’exter par Wahbi Khazri est délicieux, Timothée Kolodziejczak bute sur Gianluigi Donnarumma, mais Denis Bouanga fait rugir le ChaudronLes débats se tendent, les cartons pleuvent, Neymar s’énerve, il neige, Etienne Green frustre encore Mbappé : tout se met en place pour que ce dimanche 28 novembre 2021 soit une nouvelle galère pour la soi-disant machine de guerre parisienne. Mais quand Paris galère cette saison, son adversaire sait qu’un petit cailloux va venir s’incruster dans sa chaussure. Ce petit cailloux, c’est Mbappé, lancé dans la profondeur et découpé par Kolodziejczak qui voit rouge avant la pause. Le châtiment est encore plus sévère dans la foulée : sur le coup franc botté par Messi, Marquinhos s’élève à l’entrée de la surface et glace les VertsMais à onze contre dix, le PSG met bien un quart d’heure au retour des vestiaires avant de véritablement faire le siège de la cage gardée par Green. L’homme de l’après-midi est une nouvelle fois énorme face à Neymar avant de voir Messi ne pas cadrer. Les minutes s’égrènent, Ryad Boudebouz a des crampes et Paris va finalement tuer l’ambiance stéphanoise à dix minutes de la fin. Sur un ballon parfaitement donné à la limite du hors-jeu par Messi, Ángel Di María s’applique pour enfin battre le gardien des Verts dans le jeuLe match est plié, mais les ennuis, eux, ne sont pas totalement dissipés. En retombant sur Yvan Maçon, Neymar se tord la cheville et est évacué sur civière à cinq minutes du coup de sifflet final. Cela n'empêche pas Messi, bien plus en vue en seconde période, de délivrer son troisième caviar de la journée histoire de permettre à Marquinhos de s'offrir un doublé. Paris trône plus que jamais sur la Ligue 1 mais le chemin pour accéder à la sérénité totale est encore long.