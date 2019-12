Paris facile avant Noël

Sans surprise, le PSG a disposé d'Amiens grâce à son quatuor d'attaque Mbappé, Neymar, Icardi, Di María. Mais comme souvent, ce Paris a montré que sa facilité pouvait se transformer en suffisance.

11

Mbappé, la quarantaine triomphante

Icardi conclut la fête

Paris (4-2-4) : Navas-Bernat, Diallo (Verratti, 22e), Thiago Silva (Kehrer, 57e), Meunier-Marquinhos, Paredes-Neymar, Mbappé, Icardi, Di María (Sarabia, 87e) Entraîneur : Thomas Tuchel.



Amiens (4-3-3) : Gurtner (cap)-Lefort, Dibassy, Aleesamy, Calabresi-Gnahoré (Blin 64e), Monconduit (Akalo 82e), Zungu-Diabaté (Cornette, 71e), Konaté, Mendoza Entraîneur : Luka Elsner.

Cette année, Thomas Tuchel a décidé de convoquer tous ses meilleurs joueurs valides. Pas de vacances anticipées pour Neymar donc, et un objectif 40 buts en 2019 pour Kylian Mbappé. Qui passerait presque comme plus important que la première place déjà assurée pour le club de la capitale, en mesure de prendre dix points d'avance à mi-parcours (en attente du match reporté contre Monaco).Amiens était prévenu, mais Amiens a pourtant laissé un boulevard à Neymar et Mbappé sur sa première vraie offensive. La réponse n'a pas traîné : une passe en profondeur en une touche du Brésilien pour le gamin de Bondy, qui a tapé son sprint avant de placer un piqué tout en sérénité devant Régis Gurtner. Un quarantième but dans l'année civile pour leet une nouvelle illustration de la complicité entre le Ney et le Français, injouables quand ils sont inspirés. Le reste de la première période est assez classique : Paris monopolise le ballon, Amiens résiste, à l'image de son gardien qui capte un lob foireux de Di María (15), sort une frappe à bout portant de Mbappé (23) avant un festival sur une quadruple occasion francilienne qui le voit sortir des frappes de Paredes et Neymar (31). Le parfait résumé de l'emprise des hommes de Thomas Tuchel, mais une emprise sans avoir tué le match avant le retour aux vestiaires.Ce qui ne traîne pas à la reprise. Sur la première action du PSG, Icardi fait la différence dans la surface d'un double contact avant d'offrir un caviar à Neymar (47). L'annonce d'une seconde période de souffrance pour les Amiénois, qui parviennent néanmoins à cadrer une première frappe par Mendoza (50) avant de trouver la barre par Dibassy (53) sur une superbe déviation en talonnade. Pas de quoi perturber la fête de Noël parisienne : peu après l'heure de jeu, c'est au tour de Di María d'envoyer Mbappé au but. Ce dernier ne se fait pas prier pour fusiller Gurtner et monter son score à 41 pions en 2019.Paris est facile, peut-être trop, si bien que sur un centre en retrait de Diabaté, Mendoza ajuste Navas d'une reprise du gauche (70). Cinquième but de la saison pour l'attaquant, qui fait d'Amiens la seconde équipe à marquer au Parc des Princes contre Paris cette saison. Autre point noir de la soirée : Thiago Silva sort sur blessure, alors qu'Abou Diallo avait déjà quitté les siens en première période... Mais malgré son relâchement coupable, ce PSG profite, avec un Di María en état de grâce et trois autres attaquants qui donnent l'impression de pouvoir marquer à tout instant : ce qu'il fait grâce à Icardi, à la réception d'un centre au cordeau de Bernat (84). À l'origine du premier but, passeur décisif sur le second, l'Argentin s'offre le mot de la fin. Et confirme qu'Edinson Cavani ne passera pas le meilleur des réveillons, contrairement au gosse qui est allé chercher un câlin et un autographe de Mbappé en pénétrant sur le terrain à la toute fin du match.