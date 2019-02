Paris explose Montpellier

Bousculé en première période par une équipe montpelliéraine avide de jeu, le PSG a finalement plié l'affaire avec la manière (5-1) pour s'offrir son 21e succès de la saison en championnat, ce mercredi au Parc des Princes.

PSG (4-4-2) : Buffon - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer (Diaby, 83e) - Dani Alves (Dagba, 77e), Verratti, Draxler, Nkunku - Di María (Choupo-Moting, 68e) , Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Montpellier (5-2-1-2) : Lecomte - Aguilar, Congre, Hilton, Pedro Mendes (Cozza, 13e), Oyongo - Le Tallec (Lasne, 81e), Skhiri - Mollet - Laborde (Sambia, 74e), Škuletić. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Une case de plus de cochée. C'est ce qu'a certainement pensé Thomas Tuchel lorsque les trois coups de sifflet de François Letexier ont retenti au milieu des chants du Parc des Princes. Heureux, d'une part, d'avoir aisément passé l'obstacle montpelliérain au cœur d'un mois de février marathon qui voit son PSG jouer quasiment en permanence tous les trois jours. Et puis soulagé, d'autre part, de ne pas avoir perdu un nouveau joueur sur blessure, alors que le banc parisien ne comptait que six joueurs ce mercredi soir, parmi lesquels le novice Azzeddine Toufiqui. Michel Der Zakarian avait annoncé la couleur cette semaine : son équipe vient à Paris pour gagner et «» . D’entrée, le message est reçu cinq sur cinq, et Škuletić oblige Buffon à une première horizontale (8). Paris se décide alors à mettre en route la machine, et si Di María oblige une première fois Lecomte à s’employer (9), ce n’est que partie remise. Dans la foulée, Dani Alves délivre un caviar repris par Kurzawa qui conjure enfin le sort (1-0, 13). Un coup sur la tête qui ne va pas calmer les ardeurs montpelliéraines, loin de là. C’est finalement sur coup franc que les joueurs de Der Zak’ vont trouver la faille. Florent Mollet s’élance, Buffon se troue un peu, et la VAR le sanctionne (1-1, 30). Près de son banc, Tuchel est debout et sent alors de plus en plus l’odeur d'un traquenard qu’il cherchait tant à éviter. Son PSG n’est pas meilleur dans le jeu, et va devoir s’en remettre à un coup de génie pour se dépêtrer de l’étreinte de son adversaire. Coup de bol, Di María a le pied chaud et expédie une merveille de coup franc juste avant la pause (2-1, 44). Sans être souverain, le PSG surnage temporairement.En deuxième période, Montpellier passe à deux devant, et les espaces se font plus nombreux de chaque côté. Paris manque quelques balles de break, dont deux converties puis refusées par la vidéo de Mbappé et Choupo-Moting. Et alors que le Parc scande le nom de l’international camerounais en signe de réconfort, Škuletić se loupe sous la pression de Nkunku et permet à Paris de se mettre à l’abri (3-1, 73). Montpellier est résigné et va même sombrer deux fois de plus en deux minutes, la faute à Kylian Mbappé qui voulait lui aussi croquer dans le gâteau quitte à d'abord pousser Hilton au CSC (4-1, 78) avant de marquer son 20but de la saison en Ligue 1 (5-1, 79).