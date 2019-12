Paris endort les Canaris

Brouillons et globalement peu dangereux, les Parisiens s'en sont remis à leur duo Neymar-Mbappé pour s'offrir le scalp du FC Nantes (2-0) ce mercredi soir au Parc des Princes. Dans le contenu, par contre, les interrogations demeurent pour Thomas Tuchel.

PSG (4-3-3) : Navas - Meunier, Thiago Silva (cap.), Ab. Diallo, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Draxler (Sarabia, 78e) - Di María, Mbappé (Icardi, 78e), Neymar (Cavani, 86e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Traoré - Louza (Pereira de Sa, 88e), Abeid - Bamba (Benavente, 77e), Blas, Simon - Youan (Moutoussamy, 59e). Entraîneur : Christian Gourcuff.

Par Andrea Chazy

Il aura donc fallu attendre la seizième journée de Ligue 1 pour voir Neymar et Mbappé débuter un match de Ligue 1 ensemble, et ça valait le coup de patienter. Car face au Nantes de Christian Gourcuff, habitué à gagner au moins une fois sur deux lorsqu’il rend visite au Parc des Princes, le duo infernal a porté un PSG toujours aussi en difficulté dans le jeu.Une deuxième mi-temps, un pion à la 52minute, un penalty à la 85, et trois points dans la besace arrachés grâce aux deux stars parisiennes. Ça passe pour cette fois, et c'est tout ce que Thomas Tuchel pourra en tirer ce mercredi soir.Dans un froid de canard, les Canaris sont logiquement à leur aise. Christian Gourcuff avait prévenu avant la rencontre : «» Le message est reçu cinq sur cinq. Le 4-4-2 nantais est parfaitement en place, profite d’une entame de match poussive des Parisiens et s’offre même des phases de conservations intéressantes dans le camp du champion de France.En bonus, Ludovic Blas oblige Keylor Navas à se coucher sur une frappe à raz-de-terre (28). Paris est endormi, Paris peine à créer des décalages mais va un temps penser faire la différence sur coup de pied arrêté. Suite à un corner mal dégagé par l’arrière-garde nantaise, Neymar pense conclure du pied gauche mais la VAR annule pour une faute de Draxler au préalable (41). Avant la pause, le Brésilien perd cette fois-ci son face-à-face avec Alban Lafont et ponctue la pire première période parisienne en terme de tirs tentés à domicile (4) depuis le début de la saison. Suffisamment parlant pour ne pas en rajouter.On ne saura jamais si Christian Gourcuff l’avait senti, mais sa petite colère concernant le trop grand nombre de ballons perdus par son équipe va rapidement se vérifier. Le PSG passe la deuxième, gagne en justesse technique et Neymar pose les bases de l’ouverture du score parisienne. Plein axe, le numéro 10 parisien lance Di Maria qui offre à Mbappé le loisir de conclure d’une belle Madjer (52). Nantes est piqué au vif, Louza tente une réponse instantanée mais Navas veille au grain (59). Les Nantais commencent à y croire, les Parisiens perdent un nombre de ballons incalculables et, surtout, ne réussissent pas à se mettre à l’abris.Pour les dix dernières minutes, Tuchel lance alors Mauro Icardi qui va réussir à obtenir un penalty consécutif à une énorme mésentente entre Nicolas Pallois et Lafont. Neymar ne tremble pas et offre le break à Paris (85). Les dernières minutes sont presque plus folles, Pallois oblige Navas à une parade exceptionnelle tandis que sur le contre, Cavani manque un but offert sur un plateau par Di Maria. Paris s’impose, mais va devoir revoir sa copie urgemment pour ne pas connaître des désillusions plus grandes dans les semaines à venir.