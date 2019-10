Paris harponne son dauphin

C'était censé être le choc du week-end en Ligue 1, entre le leader du PSG et son dauphin du SCO Angers au Parc des Princes. Sauf que la rencontre a très vite tourné en faveur des hommes de Thomas Tuchel, qui n'ont que très peu tremblé pour s'imposer (4-0).

120

Avec l'efficacité ça change tout

Neymar a le dernier mot

PSG (4-3-3) : Navas - Herrera, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (Diallo, 78e) - Verratti, Paredes, Gueye - Neymar, Icardi (Choupo-Moting, 72e), Sarabia (Di María, 82e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Angers (4-2-3-1) : Butelle - Manceau, Traoré, Thomas, Aït Nouri (Thioub, 46e) - Santamaria, Bobichon (Mangani, 55e) - Pereira Lage, Capelle, Ninga - Alioui. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Par Steven Oliveira, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme à chaque fois qu’il entre sur la pelouse, Thiago Silva regarde les supporters et le Parc des Princes. Une enceinte qui doit sa conception actuelle à Roger Taillibert, décédé le 3 octobre dernier à l’âge de 93 ans. Contrairement à Roger Taillibert, Thomas Tuchel n’est pas un architecte. Pourtant, face à Angers, l’Allemand a de nouveau dû bricoler et trouver un plan au poste de latéral droit. Et après Thomas Meunier, Loïc Mbe Soh, Colin Dagba et Thilo Kehrer, c’est Ander Herrera qui a récupéré le job contre Angers. Ce qui fait donc cinq latéraux droits différents utilisés, en douze rencontres. Heureusement pour Paris, si le chantier n’est pas encore totalement résolu, il tient quand même la route. Et ce n’est pas Angers, balayé 4-0, qui dira le contraire.Peu importe l’équipe mise en place, peu importe l’équipe visiteuse, les matchs du PSG en Ligue 1 au Parc des Princes débutent toujours pareil : avec le ballon dans les pieds. Et avec l’adversaire qui tente de faire mal, en contre. Une tactique qui aurait pu être payante pour Angers, si Keylor Navas ne s’était pas jeté dans les pieds de Mathias Pereira Lage (2). Positionné latéral droit donc, Ander Herrera enchaîne logiquement les errements défensifs et les placements approximatifs. En revanche, de l’autre côté du terrain, l’Espagnol est bien plus à l’aise pour lancer son compatriote Pablo Sarabia en profondeur.L’ancien du FC Séville se joue alors de la défense angevine, avant de prendre Ludovic Butelle à contre-pied (1-0, 12). Un but qui va, bizarrement, redonner duau SCO. Sauf que Rachid Alioui, parti seul face à Keylor Navas, manque le cadre (21). Tandis que Baptiste Santamaria, lui, goûte aux mains fermes du portier costaricien (33). Des occasions manquées qu'Angers regrette vite puisque Neymar, qui a mis du temps à se mettre en jambes, décale Pablo Sarabia. L’Espagnol centre alors en retrait pour Mauro Icardi, qui ne se fait pas prier pour ouvrir son compteur en Ligue 1 (2-0, 37).C’est peu dire que le second but du PSG a fait du mal au SCO Angers. À moins que ce soit la pause de quinze minutes, qui a coupé les jambes des hommes de Stéphane Moulin. Quoi qu’il en soit, le second acte ressemble longtemps à une attaque-défense. Et comme souvent dans ce genre d’opposition, c’est l’attaque qui remporte le combat. Un but qui porte la marque une nouvelle fois de Pablo Sarabia, dont la première frappe est repoussée sur la ligne par Romain Thomas et la seconde déviée au fond des filets par Idrissa Gueye (3-0, 58). Le match étant plié, Neymar tente de participer à la fête, mais Ludovic Butelle repousse ses deux tentatives (63). Avant d’éviter à Romain Thomas - effacé violemment par le Brésilien - de faire le tour des réseaux sociaux (74). Agacé de ne pas marquer, Neymar termine finalement avec le sourire en profitant d'une passe de Choupo-Moting pour dribbler Ludovic Butelle et pousser le cuir au fond des filets (4-0, 90). 4-0, le choc n'a pas eu lieu.