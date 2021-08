Paris dompte Troyes

Grâce à la première réalisation d'Achraf Hakimi sous le maillot parisien et à un extérieur de Mauro Icardi, le PSG s'est sorti du piège tendu par Troyes au stade de l'Aube (2-1). Sans être flamboyant, Paris prend donc provisoirement la tête du championnat de France et lance parfaitement, sur le plan comptable, son opération reconquête de l'Hexagoal.

123

Troyes tire le premier, Paris réplique

Le leader, c'est le PSG

Troyes (4-4-2) : Gallon - Kone, Giraudon, El Hajjam (Zoukrou, 86e), Kaboré - Kouame, Tardieu, Chambost (M. Baldé, 63e), Azamoum - Touzghar (Kukharevych, 80e), Ripart. Entraîneur : Laurent Battles.



PSG (4-4-2) : Navas - Hakimi, Kimpembe, Diallo, Kehrer - Wijnaldum, Herrera, Draxler (Ebimbe, 76e), Danilo - Mbappé (Sarabia, 90e), Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Par Andrea Chazy, au stade de l'Aube

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Réussir sa rentrée n’est jamais chose aisée. Monaco et l’OL, tenus en échecs à domicile respectivement par Nantes et Brest, ne diront pas le contraire. Sur la pelouse de l’ESTAC, ogre de Ligue 2 l’an dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas non plus brillé. Mais a fait le boulot en ramenant une première victoire capitale dans sa reconquête du titre national qui l’a fui la saison dernière.C’est un bruit ambiant qui semblait appartenir au passé. Sur le parvis du stade l’Aube sur les coups de 20h, rires, chants et pass sanitaires sont de sortis : il y a de nouveau un match de Ligue 1 ouvert au public à Troyes. Et pas n’importe lequel : ce samedi 7 août, c’est le PSG qui se pointe dans l’Aube pour y défier le champion de Ligue 2 en titre dans son antre. Sans Neymar, sans Marquinhos, sans Lionel Messi non plus, mais avec Kylian Mbappé et surtout une envie : oublier le Trophée des champions abandonné aux Lillois pour démarrer le championnat du bon pied. Un cas de figure qui ne plaît pas des masses aux soldats de Laurent Battles, qui se mettent immédiatement en mode attaque. Les principes de jeu de la saison dernière sont toujours présents, l'agressivité naturelle d’un promu de retour dans l’élite après trois ans de purgatoire aussi, et forcément ça paye.Sur un corner gratté à la suite d'une récupération haute de Yohan Touzghar sur Presnel Kimpembe, Oualid El Hajjam est le premier à battre Keylor Navas cette saison. Paris est piqué, mais le retour de flamme est terrible pour les Troyens qui, en deux minutes, vont prendre deux coups de canif en plein cœur. Ander Herrera pique son ballon au-dessus de la défense auboise une première fois pour envoyer Achraf Hakimi nettoyer la lucarne de Gauthier Gallon. Le Basque refait le coup dans la foulée, pour Mbappé cette fois, qui sert en retrait Mauro Icardi qui termine comme Ricardo Quaresma en son temps. Deux flèches de Renaud Ripart ne changeront rien : au tableau d’affichage à la pause, c’est bien le PSG qui file en tête.Le craquage de fumigènes du parcage parisien lance un second acte qui se révèle rapidement monotone et sans saveur. Paris contrôle, Mbappé dribble un peu pour amuser la galerie et Troyes, pendant ce temps-là, baisse la tête en attendant son heure. Les erreurs de relance de l’arrière-garde locale offrent des opportunités au PSG qui ne les saisit pas. Forcément, la fin de rencontre voit les Troyens mettre la pression sur le but de Navas, impeccable également sur une ultime frappe de l’élégant Florian Tardieu à l’annonce du temps additionnel puis sur une tête cadrée de Ripart.Au coup de sifflet final, tout le stade de l’Aube est debout : pour applaudir son équipe malgré la défaite face au leader provisoire de Ligue 1, mais aussi pour avoir retrouvé un semblant de normalité après des mois d’un douloureux sevrage de foot dans son stade.