Draxler et Paredes, the dispensables

Face à des pertes potentiellement record en cette année de Covid, le PSG songerait à se séparer de Julian Draxler et de Leandro Paredes. Une question de finances, mais pas que : en raison de l’écart entre leur valeur marchande et leur rendement, ces deux-là en particulier sont toujours plus ou moins candidats au départ. Mais est-ce la bonne solution, et surtout le bon moment ?



1

Les candidats idéaux

Place aux jeunes ?

Par Alexandre Aflalo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

S’il y a bien une chose dont Thomas Tuchel n’aurait pas besoin cette saison, c’est de perdre de nouveaux joueurs. Mais l’Allemand va sans doute devoir s’y résoudre : ses prises de tête d’avant-match au moment de coucher sa composition sur le papier ne devraient pas s’arrêter de sitôt. En raison de pertes record, estimées à 200 millions d’euros avec l’absence de billetterie et l’effondrement des droits TV, le Paris Saint-Germain va sans doute se retrouver contraint de se séparer d’un ou deux joueurs lors du mercato d’hiver, afin d’offrir un – léger – sursis à ses livres de compte. Selon L’Équipe, dans son édition de samedi , deux candidats tout sauf surprenants au départ se distinguent : Julian Draxler et Leandro Paredes.Pour Paris, la tentation de vendre ces deux-là est forcément grande : sans être bons à jeter non plus, ni l’Argentin ni l’Allemand ne sont réellement indispensables dans l’effectif parisien. Ce qui leur vaut d’ailleurs d’être annoncés partants à l’approche de chaque mercato depuis leur arrivée. D’autant que, malgré leurs performances en dents de scie, les deux garçons restent des joueurs côtés sur le marché, et dont les transferts pourraient rapporter gros rapidement. Entre 30 et 50 millions d’euros pour le lot (10-20 millions pour Draxler, 20-30 millions pour Paredes), selon s’il est bien vendu ou bradé, soit pile ce dont Paris aurait besoin, en somme. Un besoin non seulement provoqué par le combo fatal Covid-Mediapro que par la gestion catastrophique des fins de contrat en saison dernière, qui a entraîné une volée de départs libres cet été (Cavani, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting, Kouassi et Aouchiche). Des joueurs dont les ventes auraient pu rapporter à Paris un coquet complément de revenu, et dont la fuite a au final créé pour le club de la capitale une urgence de vendre, et vite, des joueurs dispensables dont il ne se serait pas séparé en temps normal. En l’occurrence, Paredes et Draxler, qui étaient toujours passés entre les mailles du filet jusque-là.Avec le temps, Draxler comme Paredes sont devenu au PSG des joueurs de complément, de rotation. Pourtant recrutés pour plus de 80 millions d’euros à eux deux (36 millions d’euros pour le premier, 48 pour le second), ni l’un ni l’autre ne se sont vraiment imposés dans cette équipe parisienne. Et s’ils n’ont pas été par des circonstances pas toujours favorables, ils ne l’ont pas non plus été par leurs performances. Côté Draxler, lui coller Mbappé et Neymar dans les pattes après six premiers mois fabuleux sous la liquette parisienne aura certes été fatal mais, s’il a quand même été utilisé régulièrement depuis (il a notamment disputé 46 matchs lors de la saison 2018-19), il n’a surtout jamais montré la même énergie ni n’a eu la même influence que lorsqu’il devait jouait les premiers rôles dans l’attaque parisienne. Utilisé à quasiment tous les postes sauf le sien (ailier, de préférence à gauche), il doit en plus composer depuis la saison dernière avec un corps un peu grincheux (pas loin de 30 matchs manqués pour blessure depuis le début de la saison 2019-20, dont 12 déjà cette saison). Pour lui, beaucoup plus que pour Paredes, l’aventure parisienne est en train de prendre des airs de catastrophe industrielle. L’Argentin, lui, avait d’emblée été recruté comme second choix (Gueye était la cible privilégiée à l’époque), pour évoluer à un poste et dans une animation tactique qui ne convenaient pas spécialement à ses qualités , là où il aurait pu être le successeur naturel de Thiago Motta dans l’ancien 4-3-3 Rouge et Bleu. Et s’il a su montrer un très beau visage par moments, il est souvent taclé pour son irrégularité, notamment au niveau de l’intensité et de l’investissement. Deux joueurs qui ont donc autant d’immenses qualités que nourri des espoirs à leur hauteur, mais qui n’ont pas su sortir de leur zone de confort au moment où le PSG avait besoin d’eux dans des rôles qui leur seyaient un peu moins.Du coup, est-ce que ça vaut vraiment bien la peine de s’obstiner avec ces deux garçons ? Quoique caricaturale, la question doit se poser, forcément. Pour Paris en tout cas, cet hiver est peut-être le bon moment, du moins financièrement, d’arracher ce pansement et de lourder deux joueurs qui ne lui conviennent, peut-être, tout simplement pas. Pour Draxler en tout cas, il y a urgence : l’Allemand arrive en fin de contrat en juin et, sauf prolongation surprise, ce mercato sera la chance de ne pas une nouvelle fois laisser partir libre un joueur qui aurait pu rapporter un peu d’argent à Paris. Paredes, lui, est encore jeune (26 ans), a encore trois ans de contrat, et ses performances montrent qu’il peut encore rendre de fiers services au PSG. Mais dans son cas, c’est sa valeur marchande qui pourrait faire la décision, joueur le plus « vendable » dans un secteur où Paris a d’autres options (Verratti, Pereira, Gueye, Herrera). Cette saison, ni Paredes (694 minutes de jeu, 12 matchs joués) ni Draxler (414 minutes en 7 matchs, notamment à cause des blessures dans son cas) ne font partie des joueurs majeurs de l’effectif parisien. Le seul argument qui pourrait aller à l’encontre de leur vente, finalement, c’est que ce n’est sans doute pas le meilleur moment pour Paris de perdre deux joueurs supplémentaires, vu la quantité de blessures qui ont déjà imposé un intense turn-over cette saison. Même si, là encore, l’amicale du verre à moitié plein y verra une belle occasion de faire de la place aux jeunes titis – Fadiga, Ruiz-Atil, Kapo et Simons – qui ont commencé à pointer le bout de leur nez dans le groupe professionnel cette saison.