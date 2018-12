Paris dit merci à Mbappé

Contenu pendant 45 minutes par un FC Nantes parfaitement organisé, le PSG a finalement trouvé la faille par Kylian Mbappé et conforté sa place en tête de la Ligue 1. Paris passera les fêtes au chaud, avec la marge idéale pour préparer une année 2019 que le club espère européenne.

Le mur jaune

Mbappé célèbre son anniversaire

PSG (3-4-3) : Buffon - Kimpembe, Thiago Silva (cap), Marquinhos - Bernat, Draxler, Verratti, Meunier (Kehrer, 80e) - Mbappé, Cavani (Choupo-Moting, 80e), Di María (Dani Alves, 88e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Nantes (5-3-2) : Tătăruşanu - Lima, Pallois, Diego Carlos, Kara Mbodji, Kwateng (Fabio, 76e) - Touré, Krhin (Girotto, 74e), Rongier (cap) - Sala, Boschilia (Waris, 78e). Entraîneur : Halilhodžić.

Par Nicolas Jucha

Assuré de finir champion d'automne, dégagé de ses devoirs européens jusqu'à février, le PSG pouvait logiquement céder à la tentation du relâchement. Sans son maître à jouer Neymar , l'équipe de Thomas Tuchel a d'ailleurs longtemps galéré face à une équipe de Nantes parfaitement organisée, et qui l'a obligé à sortir de sa zone de confort pour faire la différence. Mais comme souvent cette saison, Paris a trouvé la solution et fracassé encore un peu plus le peu de suspense qui subsiste dans cette Ligue 1 2018-2019. De quoi bien préparer les rendez-vous du printemps ?Deux tentatives d'Ángel Di María de peu au-dessus (1) ou à côté (32), une autre de Julian Draxler légèrement au-dessus de la barre (28), puis plus grand-chose si ce n'est une interventionde Diego Carlos pour empêcher Kylian Mbappé de fêter son vingtième anniversaire avec un but (24). Orphelin de Neymar et bien contrôlé par un bloc nantais parfaitement organisé, le PSG offre une première période sans saveur. Les plus belles actions viennent des tribunes, avec une banderole qu' Adrien Rabiot a dû savourer - «» - et des fumigènes craqués pour fêter l'anniversaire de Mbappé. Sur un centre de Lima qui accrochait le cadre, c'est même le FC Nantes qui est proche de signer le coup parfait, mais Gianluigi Buffon veille au grain et claque le ballon hors du cadre. De quoi éviter aux siens de retourner aux vestiaires avec un but de retard.Après la pause, le gardien italien est rapidement sollicité pendant un temps fort des Canaris, via une lourde frappe de Kara Mbodji qu'il repousse des deux points. Si Mbappé parvient à faire quelques misères à la défense ou Di María à placer une nouvelle frappe à quelques centimètres du cadre, Paris continue de peiner dans la construction. Et quand il trouve la faille par Julien Draxler, c'est la VAR qui annule le but en raison d'une sortie en corner sur la passe décisive de Verratti (58). Mais Paris peut compter sur son prodige Kylian Mbappé, qui propulse au fond un second ballon sur un corner de Di María (68). Au moment où il semblait écrit qu'une éventuelle solution viendrait d'un trait de coaching... Dès lors, tout devient plus facile pour les Parisiens : Thomas Meunier s'offre le luxe d'oublier Mbappé (71) pour frapper au-dessus, avant que Di María ne touche la transversale. La suite du match est une promenade de santé : Tuchel fait tourner, les tribunes chantent, Tilo Kehrer vendange et Paris conforte un peu plus une première place qu'il devrait conserver sans mal jusqu'à mai. La vraie compétition reprendra en février pour Paris.