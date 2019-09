Paris déverrouille Bordeaux

Galérant face à des Girondins impuissants qui ont passé la plupart de leur temps à défendre, Paris a trouvé la faille à vingt minutes du terme (0-1) après l'entrée d'un Mbappé revenu à la compétition et passeur pour Neymar.

1

Poussif, ce PSG

KM7, le facteur X

Bordeaux (3-4-2-1) : Costil (c) - Mexer, Koscielny, Pablo (Benito, 77e) - Kwateng, Otávio, Tchouaméni, Kalu - Adli (De Préville, 55e), Hwang - Briand (Aït Bennasser, 68e). Entraîneur : Paulo Sousa.



Paris Saint-Germain (4-3-3) : K. Navas - Meunier, T. Silva (c), A. Diallo, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia (Mbappé, 60e), Neymar, Di María (Bernat, 88e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Un gros mois d'absence, cinq rencontres manquées et des fourmis qui avaient commencé à se faire sentir dans ses fameuses gambettes. Ce samedi au Matmut Atlantique, Kylian Mbappé n'était que remplaçant mais il restera sans aucun doute le Parisien décisif de l'après-midi : entré à l'heure de jeu, le champion du monde n'a eu besoin que de dix minutes pour rappeler son importance dans la compétitivité du Paris Saint-Germain et débloquer la situation en offrant une passe dé. Un PSG en plein tourment, avec la gifle rémoise dans toutes les têtes et un déplacement à Istanbul dans trois jours. Deux bonnes nouvelles : la machine à points est relancée en championnat, et la machine Mbappé est de nouveau à la disposition de Thomas Tuchel.Face à des Girondins invaincus depuis six parties et avec un Mauro Icardi lui aussi installé sur le banc, le Ney se pose en faux 9. Suite à une frappe précipitée de Pablo Sarabia (5) et un centre-tir d'ADM (8), l'Espagnol croit punir les Girondins au bout d'un centre de Layvin Kurzawa mais il est signalé hors jeu au tout départ de l'action (9). Malgré les grosses difficultés des Bordelais à construire et à jouer les contres, les Parisiens tâtonnent et se font des politesses à l'entrée des 18 mètres adverses.Même avec des boulevards parfois laissés sur les côtés - notamment à droite -, les visiteurs exploitent mal les coups à l'image d'une frappe trop croisée signée Thomas Meunier (27). Et quand Di María puis Neymar sont trouvés, Benoît Costil s'interpose avec brio (29) ou le Brésilien envoie sa tête à coté (44).Les deux poings de Costil boxant un ballon de l'Ange de Marie viennent sonner le début du deuxième acte (48), puis la cartouche offerte par Laurent Koscielny est envoyée au-dessus par Neymar (54). Sarabia se met à rater tout ce qu'il entreprend, avant de céder sa place pour le grand retour de Mbapp' (60). Sur une montée pleine d'autorité d'Abdou Diallo, le crack de Bondy est proche de signer un come-back en fanfare d'entrée de jeu mais le portier bordelais tient bon (64). L'ancien Rennais est ensuite bien content de voir Neymar incapable de rabattre sa tête (69) mais il ne peut rien quand la fusée Mbappé, lancée par Gueye, sert son coéquipiersur un plateau (0-1, 70).Du coup, la 76minute marque le sursaut bordelais par la recrue sud-coréenne Hwang Ui-jo auteur d'une tentative captée par Keylor Navas. Intenable, KM7 mange la feuille de match (79et 83) et sert Di María (81). Les locaux se rebiffent mais malgré un frisson de Loris Benito qui s'accroche avec Idrissa Gueye dans la surface (87), c'est bien trop tard pour les hommes de Paulo Sousa. Ça ne peut pas marcher à chaque fois, surtout sans Andreas Cornelius