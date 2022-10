Paris colle un sept à Haïfa

Le PSG n'a fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa (7-2) avec un trio offensif Neymar, Mbappé et Messi des grands soirs. Paris verra les huitièmes de finale de Ligue des champions et sera maître de son destin dans la course à la première place, qui se jouera à distance avec le Benfica Lisbonne.

Messi à l'ancienne

Portes ouvertes

PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos (Kimpembe, 79e), Bernat - Vitinha (Zaïre-Emery, 79e), Fabián Ruiz, Sanches (Soler, 68e) - Messi, Mbappé (Ekitike, 79e), Neymar. Entraîneur : Christophe Galtier.



Maccabi Haïfa (4-3-3) : Cohen - Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud (Menahem, 70e) - Mohamed, Lavi, Abu Fani (Meir, 70e) - Atzili (David, 65e), Pierrot, Chery. Entraîneur : Barak Bakhar.

Il régnait une atmosphère particulière, ce mardi soir, au Parc des Princes, où des milliers de supporters israéliens avaient pris place dans un très large virage après avoir défilé sur les Champs-Élysées, plus tôt dans la journée. Le parfum des soirées européennes, accompagné de quelques craintes illustrées par la sécurité déployée aux abords de l'enceinte, et un match de football finalement remporté haut la main par le Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa (7-2). Un PSG porté par Messi, Neymar et Mbappé, tous les trois étincelants et décisifs.Le spectacle est d'abord venu des tribunes et du parcage israélien, profitant du coup d'envoi pour craquer des dizaines de fumigènes, lancer des feux d'artifice et donner le ton de la rencontre. Sur le terrain, le Maccabi a rappelé comme à l'aller qu'il n'était pas en Ligue des champions par hasard, en ne se montrant ni peureux ni complexé. Une stratégie audacieuse, mais risquée, surtout quand le trio offensif parisien est décidé à briller. Si Fabian Ruiz a gâché un caviar de Neymar, avant que le Brésilien ne se loupe lui aussi à la suite d'une remise de Mbappé, la MNM a mis les choses au clair en moins de quinze minutes. Le numéro 7 a profité d'un ballon mal dégagé par Batubinsika pour le glisser à Messi, qui ne s'est pas gêné pour trouver le petit filet opposé d'un joli extérieur du pied. Le show a pu se poursuivre après une légère frayeur provoquée par Seck, dont le tacle brutal a envoyé Mbappé dans les panneaux publicitaires. Pas de carton rouge, mais une réponse du champion du monde, buteur à son tour d'un magnifique enroulé du droit. Moins en vue, Neymar a complété le bingo dans la foulée avec l'aide du poteau après avoir vu ses deux compères toucher le cuir au départ de l'action. Trop facile pour Paris ? Oui, surtout que le coup de tête victorieux de Seck, après un coup franc excentré d'Atzili et une sortie manquée de Donnarumma, n'a pas ranimé l'espoir très longtemps dans le parcage visiteur. Celui-ci a pu assister de près à un but à la Messi : un une-deux de classe avec Mbappé, un crochet tout simple pour éliminer Goldberg et un tir précis pour tromper une nouvelle fois Cohen. Le symbole d'un PSG efficace et sans pitié.La bande à Galtier aurait pu lever le pied, passer en mode gestion ou même paniquer, comme parfois, en voyant Seck signer un doublé d'une tête à bout portant à la suite d'un cafouillage lunaire dans la surface et une énième fébrilité parisienne sur coups de pied arrêtés défensifs. Pas cette fois, Paris laissant quelques espaces, sans craquer, et répondant à la persévérance du Maccabi en continuant son festival offensif. Alors que le virage Auteuil venait de déployer un drapeau palestinien et une banderole, les champions de France se sont définitivement mis à l'abri sur la pelouse peu après l'heure de jeu. Bien servi sur une transversale de son pote Hakimi, chouchou du Parc ce soir, Mbappé a fait un copié-collé de sa première réalisation pour inscrire le cinquième pion parisien. Haïfa n'a pas eu le temps d'essayer de réagir, le malheureux Golberg trompant son propre gardien sur un centre puissant de Neymar destiné à Hakimi. Un set puis un septième pour rappeler que la MNM n'a pas l'exclusivité des buts au Paris Saint-Germain. L'heureux élu s'appelle Soler, buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, d'une frappe pure du gauche à l'entrée de la surfaceaprès une offrande de... Messi, qui aurait pu s'offrir un triplé si sa praline n'avait pas fracassé la barre transversale de Cohen quelques minutes plus tôt. Un Paris spectaculaire, qualifié pour les huitièmes de finale et maître de son destin dans la course à la première place.