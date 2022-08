Paris colle un tarif à Clermont

Un Leo Messi clinique (doublé et passe dé), un Neymar étincelant (un pion et trois offrandes), et voilà le PSG qui démarre sa saison en Ligue 1 par un nouveau festival offensif (0-5) sur la pelouse du Clermont Foot. De bon augure pour la suite ?

Boring Diaw

2 - Christophe Galtier a aligné le même XI de départ pour la 2e fois consécutive toutes compétitions confondues (contre Nantes au Trophée des Champions et ce soir à Clermont). Cela n'était jamais arrivé sous l'ère Pochettino, entre janvier 2021 et mai 2022. Stabilité. #CF63PSG pic.twitter.com/GIOneXfPrF — OptaJean (@OptaJean) August 6, 2022

Messi, 10 minutes pour convaincre

Clermont (4-2-3-1) : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier, Borges - Gonalons (Baiye, 85e), Gastien - Allevinah (Dossou, 73e), Cham (Magnin, 73e), Rashani (Khaoui, 82e) - Andrić. Entraîneur : Pascal Gastien.



PSG (3-4-3) : Donnarumma - Ramos (Mukiele, 67e), Marquinhos (c), Kimpembe - Hakimi, Verratti (Zaïre-Emery, 82e), Vitinha (Paredes, 67e), N. Mendes (Bernat, 78e) - Sarabia (Ekitike, 78e), Messi, Neymar. Entraîneur : Christophe Galtier.

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce ne sont que Nantes et Clermont, ce ne sont qu'un Trophée des champions et une entame de saison de Ligue 1, mais la première impression laissée par le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier est bonne, si ce n'est excellente. Les Canaris en avaient pris quatre il y a une semaine et ce samedi, à domicile, les Auvergnats en ont mangé un de plus (0-5) face à la moissonneuse-batteuse de la capitale, quatre mois après un violent 1-6 également encaissé dans leur stade . Comme à Tel-Aviv, un onze parisien se dessine, en attendant le retour de Sa Majesté Kylian Mbappé. Et comme à Tel-Aviv, c'est le duo Messi-Neymar qui a assuré le show avec trois réalisations et quatreà eux deux, rien que ça.Clermont, avec ses recrues, n'a pas fait que boire la tasse, à l'image d'un début de partie frissonnant avec une montée de Neto Borges, la recrue serbe Komnen Andrić déclenchant une tête timide (3) quelques instants après avoir offert sa carte de visite à Sergio Ramos. Paname a répondu avec les coups de rein d'Achraf Hakimi, le très prometteur Alidu Seidu se jetant pour empêcher l'ouverture du score de Neymar au point de penalty (7). Et la seconde cartouche a été la bonne pour ce dernier avec une action symétrique côté gauche, le centre de Pablo Sarabia fuyant Leo Messi pour arriver sur le Brésilien, clinique à l'entrée de surface. Inspiré dans la moitié parisienne, Borges s'est en revanche fait dévorer par Hakimi lorsque, sur un contre bien emmené par Lionel Messi et Neymar, le Marocain s'est téléporté d'un bout à l'autre du terrain pour allumer le pauvre Mory Diaw côté fermé Le nouveau portier clermontois , qui faisait face à son ancien club, a pu se rattraper devant Ramos sur corner (29) puis a dû s'opposer à Nuno Mendes après une relance cata (37). Il n'a ensuite rien pu faire quand Marquinhos s'est retrouvé seul aux six mètres pour reprendre un coup franc de NeyL'ancien de Santos a également mis sur orbite Messi juste avant la pause, pour une parade de Diaw (45+1). À la reprise, Andrić a réveillé Gabriel-Montpied avec une reprise en pivot (53) et Messi a claqué une demi-volée au-dessus (69). Les pistons parisiens se sont de nouveau mis en évidence, Mendes trouvant les gants de Diaw après un centre d'Hakimi (77). Pas toujours en réussite au cours de la partie face à Pascal Gastien et consorts, laa finalement sauvé son match avec un récital dans les dix dernières minutes, d'abord de près après un une-deux avec un Neymar auteur de sa troisième offrandepuis avec un retourné chanceux, mais non moins succulent après avoir controlé dos au but une galette de Leandro Paredes. Déchainé en fin de soirée, l'Argentin n'est pas passé loin du triplé, tout comme Juan Bernat a bien failli participer à la fête (87). Bref, pour leurs grands débuts avec le club de la capitale, Warren Zaïre-Emery (16 ans) et Hugo Ekitike (36 briques) en ont pris plein les mirettes.