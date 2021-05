Paris bute sur Rennes

Cinq jours après son élimination en Ligue des champions, le PSG a peut-être vu ses chances de titre s'envoler à Rennes, où le champion en titre a concédé le match nul (1-1) après une prestation médiocre. À deux journées de l'épilogue, Paris compte trois unités de retard sur Lille.

360

Le coup de VAR

Les regrets pour Rennes, la gueule de bois pour Paris

Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa (Dalbert, 79e) - Tait, Ugochukwu (Grenier, 61e), Bourigeaud - Doku, Guirassy, Terrier (Diouf, 79e). Entraîneur : Bruno Genesio.



PSG (4-2-3-1) : Navas - Dagba (Florenzi, 81e), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (Diallo, 55e) - Herrera (Gueye, 69e), Pereira - Di María (Rafinha, 69e), Draxler, Neymar - Kean. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Au moment de faire le bilan de cette drôle de saison 2020-2021, on retiendra peut-être que le Paris Saint-Germain aura tout perdu (ou presque) en moins d'une semaine. Cinq jours après son élimination de la Ligue des champions à Manchester, le club de la capitale s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis à Rennes (1-1). En Bretagne, le PSG a encore fait état de ses lacunes : un manque de verticalité, un manque de Mbappé, et des manques tout court. Réduit à dix en fin de rencontre après l'expulsion de Kimpembe, les Franciliens ont même frôlé le pire face à une équipe rennaise méritante. Et à la fin, c'est le LOSC qui se frotte les mains.En débarquant au Roazhon Park sous les sons de la playlist du DJ Kimpembe, les Parisiens connaissaient la mission : gagner pour ne pas laisser le titre leur filer entre les doigts. En face, un Stade rennais en quête d’une qualification européenne, et tout proche d’ouvrir le score dans les premières secondes de la partie par Guirassy. Un coup de chaud, puis le début d’une domination parisienne. Sans Verratti (blessé) et Mbappé (suspendu, mais présent en tribune), la bande de Pochettino a tenté de faire boire la tasse à des Rouge et Noir privés eux du duo Nzonzi-Camavinga dans l’entrejeu, où le gamin Ugochukwu, 17 ans depuis moins de deux mois, a connu sa première titularisation.Pas effrayé, le Rennais de naissance a vu Kean, Draxler, Herrera, Neymar, Di María et Kimpembe allumer Gomis, souvent avec une certaine maladresse. Après les vagues, le réveil pour les hommes de Genesio, tentant de profiter de la faiblesse parisienne sur les transitions défensives pour inquiéter le champion en titre. Résultat, Navas s’est distingué sur un pétard de Tait, avant de souffler en voyant le but de Guirassy logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Et si la fusée Doku n'a cessé de faire des misères à Kurzawa, le dernier frisson d'une première période plaisante est venue de la VAR, poussant l'arbitre à accorder un penalty très généreux à Paris à la suite d'un contact entre les pieds d'Aguerd et Kurzawa dans la surface. Et à ce petit jeu, Neymar n'est pas du genre à se manquer, même quand le portier adverse plonge du bon côté. De quoi briser le silence dans l'enceinte bretonne, entre la joie du banc parisien et les plaintes de celui rennais.Reste qu'au retour des vestiaires, Rennes a laissé sa colère aux vestiaires pour se remettre la tête à l'endroit sur le terrain. Comme en début de match, les locaux ont été les premiers à se montrer dangereux, Doku écrasant trop sa frappe après un contrôle parfait côté droit. Pas dans son assiette et poussé dans ses retranchements par le pressing breton, le PSG s'est chargé de laisser son adversaire reprendre confiance, même si Draxler et Kean ont eu les balles de break avant l'heure de jeu. Sauf que le reste du temps, les occasions ont été rennaises, et Navas a rappelé qu'il était grand au moment de sortir une tentative vicieuse d'un Tait impeccable ce dimanche soir. Grand, mais pas invincible : à force de jouer avec le feu, Paris a vu Rennes revenir à égalité au tableau d'affichage après un coup de tête magistral de Guirassy sur un corner de BourigeaudUn peu de Depeche Mode dans la sono du Roazhon Park, puis le retour des choses sérieuses pour le PSG, exploitant le recul du bloc rennais en poussant maladroitement autour de la surface bretonne. Neymar inspiré, Gomis pas inquiété, et des espoirs dans le camp du SRFC, Guirassy et Bourigeaud prenant leur chance de loin. Comme mardi soir et comme à chaque fois qu'il est en difficulté, le PSG a fini par dégoupiller. Cette fois, Kimpembe s'y est collé, découpant un Doku lancé et prenant le chemin de la douche au milieu de la tension. Un nouveau scénario catastrophe pour Neymar et ses copains ? Pas loin, Navas sauvant encore la baraque sur un enroulé de Tait, avant de voir les ultimes tentatives de Del Castillo et Doku filer hors du cadre. Drôle de constat : les regrets seraient quasiment rennais, mais c'est pourtant le PSG, à trois unités du leader lillois ce soir, qui a peut-être laissé passer sa chance de conserver sa couronne.