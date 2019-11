Paris arrache le nul à Madrid

Malmené pendant 80 minutes par un très bon Real Madrid qui a pu compter sur un doublé de Karim Benzema, le Paris Saint-Germain s'en est finalement sorti avec un match nul, ce mercredi à Madrid lors de la cinquième journée de Ligue des champions (2-2). Un moindre mal vu la physionomie du match.

Benzema, seul homme capable de détruire le mur Navas

Braquage à la parisienne

Real Madrid (4-3-1-2) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde (Modrić, 76e), Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Hazard (Bale, 68e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Paris Saint-Germain (4-3-3) : Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye (Neymar, 46e), Marquinhos, Verratti - Di María (Draxler, 75e), Icardi (Sarabia, 75e), Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Par Steven Oliveira, au Santiago Bernabéu

Thomas Tuchel avait prévenu : «» L’entraîneur du Paris Saint-Germain parlait-il de la grandeur de l’enceinte qui ferait passer le Stade de France pour le Stade Gaston-Gérard ? Peut-être. Ou alors pensait-il à l’ambiance ? Pas vraiment puisqu'à part lors des actions chaudes ou pour siffler Neymar, c’est le son des supporters du PSG qui résonnait dans l’enceinte. À moins que le technicien allemand ne veuille parler de l’arbitrage qui y serait différent. La suite a en tout cas validé cette hypothèse. Les faits ? Mauro Icardi est lancé en profondeur par Ángel Di María avant d’être fauché par Thibaut Courtois dans la surface. Penalty et carton rouge (42). Pas vraiment du goût des joueurs du Real Madrid qui demandent à l’arbitre d’aller voir la VAR pour une faute d'Idrissa Gueye sur Marcelo quelques secondes auparavant. Mission accomplie puisque l’homme en rose change sa décision, au grand dam d'Alphonse Areola, retourné poser son popotin sur le banc. Si cette action valide encore un peu plus les dérives de la VAR, elle n'a finalement pas empêché le PSG de se relever. Cela n'a duré que cinq petites minutes, mais cela a suffi pour arracher un match nul (2-2).Car oui, le Paris Saint-Germain, sans Neymar au coup d'envoi, a vécu un cauchemar durant la première période. Il faut dire que le Real Madrid de ce mardi soir n’avait rien à voir avec celui qui s’était présenté au Parc des Princes en septembre dernier (3-0). À l’image d'Eden Hazard, insolent sur son couloir gauche et qui s’est même permis de mettre un petit pont à l’arbitre après s’être amusé de Thomas Meunier et de Kylian Mbappé. Un festival qui mène à l’ouverture du score de Karim Benzema, présent au rebond offensif de la frappe d’Isco repoussée par le poteau (1-0, 16). Une belle manière pour l’attaquant français de célébrer sa 100titularisation en C1. La suite ressemble alors à un immenseavec des Parisiens qui courent derrière le ballon et des Madrilènes qui lâchent le cuir uniquement pour faire briller Keylor Navas. Que ce soit Toni Kroos (26, 32), Casemiro (38, 39) ou encore Marcelo (40), tous se sont heurtés aux gants fermes de leur ancien coéquipier. De quoi redonner de la confiance au PSG qui aurait pu réaliser un joli hold-up si cette garce de VAR n’était pas passée par là.Voyant son équipe se faire balader pendant 45 minutes, Thomas Tuchel tente alors le tout pour le tout en balançant sur le pré Neymar pour former un quatuor offensif sexy sur le papier. Sauf que la réalité est tout autre, puisque les joueurs du PSG tentent de faire la différence individuellement quand ceux du Real Madrid continuent de faire valser les Parisiens. Heureusement pour eux, Keylor Navas veille au grain et se montre impérial devant Karim Benzema (46) et Isco (61). Sauf que le Costaricien n’est pas Terminator et a dû baisser les armes face à la précision de Karim Benzema (2-0, 79). Un but qui va étonnamment réveiller les hommes de Thomas Tuchel qui reviennent dans la partie grâce à Kylian Mbappé, présent pour reprendre un centre de Thomas Meunier et devancer Raphaël Varane (2-1, 80). Avant que Pablo Sarabia ne vienne jouer un vilain tour à son club formateur (2-2, 85). Finalement, le hold-up aura bien eu lieu. Même si Gareth Bale a tenté de l'éviter en envoyant son coup franc sur le poteau (90+3).