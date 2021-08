Paris à la lutte avec Manchester City pour Nuno Mendes ?

67

DM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une dernière signature pour la route ?Parce que le mercato du Paris Saint-Germain n’est pas déjà assez indécent, les dirigeants du PSG auraient lancé un dossier de dernière minute, selon les informations de RMC et Sky Sports Italia. Nuno Mendes, joueur du Sporting Portugal de 19 ans, serait pisté de près par les dirigeants parisiens, ainsi que par ceux de Manchester City, et un deal pourrait être conclu autour de 40 millions d’euros dans les heures à venir.Alors que Juan Bernat et Layvin Kurzawa sont portés disparus, et que des questions se posent autour des performances d’Abdou Diallo au poste de latéral gauche, le PSG frapperait un dernier grand coup sur le marché des transferts en recrutant l’une des plus belles promesses européennes au poste, qui compte déjà cinq sélections avec le Portugal.Reste à savoir si Paris aura le temps et l'argent pour se permettre cette dernière sucrerie.