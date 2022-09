Paris 13 s’offre le derby face au Red Star

RB

Occasion ratée.La première place était à portée de tir. Mais le Red Star n’a pas su ajuster la mire. Dans un stade Bauer en travaux et surtout à guichets fermés, la troupe de Habib Beye a été refroidie par Paris 13 Atletico, lundi soir (0-2). Il faut dire que les Audoniens se sont rapidement compliqué la tâche. Sorti loin de son but pour annihiler un contre adverse, Ludovic Butelle a commis une grossière faute sur Moustapha Cissé et a été logiquement expulsé (23). Le début d’un gros temps fort pour le promu, qui n’a toutefois pas réussi à concrétiser sa domination malgré quelques belles séquences de jeu. Yanis Barka a bien failli trouver la faille peu avant la pause, mais sa subtile frappe enroulée du droit a ricoché sur la base du poteau (40).Ce n’était que partie remise. Dès le début du second acte, Cissé a ajusté William Avognan du gauche et ainsi permis aux Parisiens de prendre l’avantage. Il y a bien eu un tir du gauche de Loïc Kouagba repoussé par le poteau (64) mais, dans l’ensemble, les Gobelins n’ont jamais semblé perdre le fil de leur prestation très sérieuse. Mieux : ils se sont même définitivement mis à l’abri à vingt minutes du terme, lorsque Ludéric Etondé a inscrit le but du break en force. En remportant ce derby, le club du XIIIarrondissement de la capitale décroche, du même coup, son premier succès en National 1 et s’extirpe de la zone rouge (11).On retiendra aussi que Paris 13 a dû se faire prêter un jeu de maillots extérieurs du Red Star, sa tunique ressemblant trop à celle de son hôte. Une mésaventure qui n’a pas gâché sa belle soirée.Butelle - Doucouré, Meyapya, Kouagba, El Hriti - Ndoye (Benali, 68), Dembi, Cadiou - Macalou (Ikanga, 68), Gueye, Durand (Anani, 56).Habib Beye.Sanou - Diarra, Daillet, Karamoko - Louzif, Castro, Camara, Lucas - Barka - Cissé, Sidibé (Etondé, 57).Sébastien Robert.