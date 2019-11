Paredes artificiel

Avec Verratti et Herrera blessés et la Ligue des champions mercredi, Leandro Paredes devrait être aligné ce vendredi par Thomas Tuchel à Dijon. Débarqué en sauveur d’un milieu de terrain décimé, l’Argentin est désormais un second couteau, considéré par beaucoup comme un poids mort. Pourtant, en Argentine, il fait l’unanimité. Et s'il fallait tout simplement apprendre à comprendre Paredes ?

Une berline conduite comme un monster truck

« Il peut être le joueur qui apporte l'équilibre »

Par Alexandre Aflalo

Ces derniers mois, peu de joueurs du Paris Saint-Germain ont autant fait parler que Leandro Paredes. Un paradoxe. Car s’il est bien une chose qu’on peut difficilement lui reprocher, c’est d’attirer l’attention sur lui. Avare de mots, décrit comme timide, discret, il fuit les micros depuis son arrivée à Paris fin janvier, préférant laisser les autres parler pour lui. Alors on a fait parler les chiffres, notamment les millions du chèque de son transfert, et tenté de lire entre les lignes de son jeu. Pendant ce temps-là, Leandro limitait sa logorrhée au terrain, tentant de faire sauter la barrière de la langue ballon au pied. Seul problème : dans cette cacophonie sourde, personne ne semble comprendre ce qu’il cherche à nous dire.Pour paraphraser Zlatan Ibrahimović et résumer le paradoxe Paredes en une métaphore, l’on pourrait dire que l’Argentin est une berline électrique, ronronnante, achetée par un type qui en attendait les performances d’un. Plus confortable, mais moins pratique pour rouler sur tout ce qui bouge avec rage. «, regrette Simon Piotr, analyste tactique qui a beaucoup étudié le joueur.» Pourtant, pendant des années, Paris a adoubé un joueur au profil très proche de celui de Paredes : Thiago Motta. En Argentine, où Paredes a débuté sa carrière dans la peau d’un, successeur désigné par les fans de Boca d’un certain Riquelme, on appelle ceux de son espèce des. Des meneurs de jeu reculés, fins tactiquement mais pas forcément solides défensivement, incontournables dans la culture tactique locale au même titre que les numéros 10.Le contexte dans lequel Leandro Paredes arrive au PSG n’a pas non plus aidé à ce que la France s’en fasse une bonne première impression. Après deux ans à jouer en pantoufles dans un championnat relativement faible et équipe du Zénith Saint-Pétersbourg bâtie autour de lui, il est parachuté à Paris dans les derniers jours du mercato alors que tout le monde, Thomas Tuchel compris, attendait Idrissa Gueye. «, poursuit Piotr. Dans le JDD , son compatriote Omar da Fonseca va plus loin en le qualifiant de «» . À part quelques matchs inspirés, il donne une impression de lourdeur, de maladresse. Et ses quelques éclairs de génie, ses passes téléguidées à travers le terrain, ses transversales dans les pieds d’une rare qualité, sont vite minimisés au titre que, de toute façon, ce n’est pas ce qu’on attendait de lui. Résultat : quand, à l’été 2019, Paris fait le plein de milieux de terrain hargneux (Gueye et Herrera), Leandro Paredes glisse vite dans la peau d’un second couteau qui coupe mal et disparaît des radars. Cette saison, il n’a joué que trois matchs dans leur intégralité (contre Reims, Amiens et Nice).Pourtant, le joueur de 25 ans ne connaît pas du tout ces problèmes avec la sélection argentine (22 sélections, 3 buts), dont il est devenu un rouage essentiel et avec laquelle il a particulièrement brillé lors de la dernière Copa America dans ce rôle de cinco. «, l’adoubait même un illustre aîné, Fernando Redondo, référence au poste, lors d’une conférence de presse en février.» De l’autre côté du Pacifique, son entraîneur Lionel Scaloni lui a filé les clés de la baraque, et organisé l’équipe autour de lui, lui permettant d’exprimer au mieux ses qualités. «» , estime Piotr. Alors pourquoi ne pas le faire à Paris, et installer Paredes dans le milieu à trois dans un rôle à la Motta ? «En attendant de convaincre son entraîneur, Paredes bosse, toujours discrètement, et grappille des bouts de match, comme ce devrait être le cas à Dijon. Ses dernières performances, sans crever l’écran, ont été bonnes. Plus affûté, il semble «, observe Simon Piotr.» Pas sûr que ce soit suffisant pour faire comprendre à la France la subtilité de son football.