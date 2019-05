Pardonne-leur, ô Ligue Europa

A l'heure où les esprits s'excitent face à une potentielle réforme de la Ligue des champions, force est de constater que la Ligue Europa a été laissée de côté par les organisateurs du football continental, à l'image de cette finale disputée à Bakou, échec cuisant en termes d'organisation et qui jette le discrédit sur une compétition méritant franchement mieux.

Theater of nightmares

Couac général

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On nous pardonnera ce jeu de mots facile et éculé, mais la finale de cette édition 2019 de la Ligue Europa était franchement, à bas coût en français. Certaines restent dans l'histoire et ce sera le cas de celle-ci, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. En même temps, on s'en doutait un peu avant même le début du match. L'annonce de l'absence de Henrik Mkhitaryan, citoyen arménien et à ce titre,en Azerbaïdjan en raison du conflit opposant ce dernier à l'Arménie quant à la souveraineté de la région du Haut-Karabagh, avait quelque chose de dérangeant. De très dérangeant même. On pensait que l'UEFA avait pris toutes les dispositions possibles pour que les tensions politiques n'interfèrent pas avec le bon déroulement des compétitions (comme avec l'interdiction de faire se rencontrer des clubs russes et ukrainiens par exemples), mais force est de constater que les dignitaires du football continental ont préféré jouer la carte de la neutralité plutôt que de s'assurer que Mkhitaryan puisse disputer sa finale en toute sécurité. Soit. Mais que les joueurs d'Arsenal soient interdits de s'échauffer avec un t-shirt représentant leur coéquipier et que la police azebaïdjanaise empêche les supporters desde se présenter au stade avec un maillot floqué du nom de l'international arménien, on ne frôle même plus l'indécence : on saute dedans à pieds joints comme dans une grosse flaque de boue.Heureusement pour les forces de l'ordre, leur boulot a été nettement moins prenant que prévu. Et pour cause : sur les 12 000 tickets alloués aux supporters des deux camps, la moitié a été renvoyée aux organisateurs, faute d'acquéreurs. Il faut dire que le lieu de la finale avait de quoi faire grincer des dents : alors qu'il ne faut en temps normal que trois quarts d'heures pour relier les quinze kilomètres séparant l'Emirates Stadium de Stamford Bridge, se rendre à Bakou depuis Londres nécessitait, pour éviter de payer un vol direct avoisinant les 2000 euros, de se farcir une escale à Moscou ou... au Qatar ! Bonjour l'empreinte écologique. Certes, aucune raison de changer le lieu de la finale au motif que ce sont deux clubs voisins qui s'affrontent, mais il est fort à parier qu'une opposition entre Valence et l'Eintracht Francfort aurait provoqué le même degré d'ire chez les supporters. Car derrière le généreux cadeau fait au pays qui est depuis 2016, sponsor majeur de l'UEFA, le choix du lieu de la finale n'arrangeait pas grand monde. A commencer par les locaux eux-mêmes !Car si le public du continent européen n'a pas souffert de l'horaire du coup d'envoi, les Bakinoises et Bakinois (oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Bakou) se voyaient proposer un match qui débutait à 23 heures, heure locale ! Autant dire que les compagnies de taxis de la capitale azerbaïdjanaise ont dû se frotter les mains ce soir-là. Pour couronner le tout, et en faisant abstraction du piètre niveau de la cérémonie d'ouverture (DJ performant en play-back, chorégraphies brouillonnes, chansons niaises à souhait), le Stade olympique de Bakou sonnait affreusement vide. Pas étonnant au vu des nombreux trous visibles en tribune. Quant aux celles et ceux suffisament courageux (et argentés) pour s'offrir ce triste spectacle, ils ont dû admirer adieux réussis d'Eden Hazard sous le maillot desà une distance ridiculement grande, à tel point qu'assister à un match des Bleus depuis le sommet du troisième anneau du Stade de France passerait pour une expérience privilégiée. A Bakou, la piste d'athlétisme ceinturant le terrain aurait réduit les douves d'un château-fort à un ruisseau famélique. Une configuration qui s'est d'ailleurs ressentie de l'autre côté du téléviseur, tant la réalisation laissait à désirer.Finalement, la victime de cette finale peu glorieuse n'est autre que la Ligue Europa elle-même. Comment, dans de telles conditions, la voir autrement qu'une Coupe d'Europe au rabais, indigne d'intérêt quand, dans le même temps, la Ligue des champions fait l'objet d'une attention qui vire à l’écœurement ? Comment donner tort aux clubs qui ne la joueraient supposément pas à fond, au vu du mépris affiché par les organisateurs à un match qui compte parmi les plus importants de la saison ? Gageons que l'UEFA tire rapidement les leçons de cet échec, à défaut de présenter son. Pas le genre de la maison. Sauf que ce soir, le monde entier a pu observer à quel point la Ligue Europa a été maltraitée. Et avec elle, les supporters. Et donc, le football en général.