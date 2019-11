Parc des Princes : pas de naming avant 2024

1

Un ouf de soulagement... pour le moment.Selon les informations de, le Parc des Princes ne devrait pas être rebaptisé avant, au moins, quatre grosses années. La raison : si la recherche d'un sponsor a été enclenchée jeudi par le club de la capitale, qui a ouvert un site proposant aux entreprises de s'associer avec son stade et futur centre d'entraînement, la concrétisation d'une telle opération ne pourrait intervenir que «» .Or, ces travaux ne pourront avoir lieu avant la fin des Jeux olympiques de 2024 et pourraient durer un ou deux ans. On parle donc d'un «» du Parc des Princes qui serait effectif au plus tôt fin 2024, après les JO, et au plus tard à la fin des travaux, à l'horizon 2026.Ce qui laisse encore beaucoup, beaucoup de temps aux anti-naming pour s'exprimer.