Papy Faty, cœur brisé

Poussé par son rêve, celui de participer à la Coupe d'Afrique des nations 2019, Papy Faty est décédé jeudi dernier d'une crise cardiaque sur un terrain de football en Eswatini (ex-Swaziland), alors que toute l'Afrique savait qu'il jouait sa vie à la roulette russe à chaque match. Ironie macabre : la veille, il affirmait dans un journal que ses soucis de santé étaient derrière lui.

Une course à la mort

« Je regrette de n’avoir rien fait »

Par Théo Denmat

Il était parti en Eswatini parce que plus personne ne voulait de lui en Afrique du Sud . Sa réputation le précédait. Il s’appelait Papy, et avait un cœur prêt à s’éteindre. C’était une certitude depuis bientôt cinq ans, alors que lui en avait vingt-trois, et ce malaise en plein match du Bidvest Wits FC, conduisant son coach d’alors, Gavin Hunt, un ancien arrière droit international mis sur la touche à cause de problèmes au talon d’Achille, à lui faire passer des test médicaux complets. Le cardiologue l’avait alors convoqué seul dans son cabinet, blouse blanche et mains croisées, pour lui traduire des résultats sans équivoque : «Son ventricule droit gonflait dangereusement pendant l’effort. Mais Papy voulait continuer à courir, ici ou ailleurs, le conduisant ce jeudi 25 avril 2019 sur le terrain du Malanti Chiefs FC, dans un match de championnat comptant pour la 23journée de MTN Premier League, le championnat local. En face, à la 15minute, les joueurs de Green Mamba l’ont vu s’effondrer sur lui-même, et ne jamais se relever. Il a été emmené à l’hôpital sans avoir pu être réanimé, et est mort dans l’ambulance avant même d’arriver sur place. Crise cardiaque. La veille, le journal localplantait sa photo en Une, accompagné de la citation suivante : «» .L’histoire de Papy Faty est douloureusement banale et banalement douloureuse à la fois. Tout le monde savait. Tout le monde l’avait mis en garde. Et pourtant, pliant face à sa volonté de continuer à jouer au football, tout le monde fermait les yeux en attendant la dépêche qui annoncerait que ça y est, la poitrine avait lâchée. Après coup, lire ses derniers mots àdevient difficile. Il y raconte avoir, à plusieurs reprises, «» lorsqu'il jouait sous le maillot du club qu’il avait défendu pendant sept ans, celui des Wits, racontant comment il s’effondrait pour mieux jouer quatre-vingt-dix minutes le week-end suivant. «, remet par téléphone Valéry Nahayo, ancien capitaine de l’équipe nationale du Burundi Papy courait en effet ces derniers mois après un rêve : celui de disputer la CAN 2019, dans deux mois. Il avait refusé de se faire opérer en février dernier, allant contre toutes les préconisations médicales, pour pouvoir être disponible pour son pays. Et le 23 mars dernier, à l’occasion du dernier match de qualification pour la compétition contre le Gabon , il avait été appelé. Mieux, il avait honoré sa 29sélection, près de trois ans après la dernière, le 4 septembre 2016 face au Niger , il racontait alors : «» Il faut le dire, ses soucis de cœur, Papy n’y croyait qu’à moitié. «, explique Valéry Nahayo,'diagnostic d’africain’» Les résultats, tombés en 2014 alors qu’il était au pic de sa forme, lui avaient fermé les portes de «» . Le mot avait tourné, on était désormais réticent à lui faire signer un contrat. Fut un temps, Papy avait même consulté un « sangoma » , nom local désignant un guérisseur, pour «» s’il était ou non victime d’une malédiction. Et concernant son cœur, il disait simplement croire aux «» . Gavin Hunt, son coach aux Wits, avait accepté sous son impulsion de signer un contrat exonérant son club de toutes charges si jamais le gars venait à mourir, avocat à l’appui. «» , avait dit l’entraîneur, stylo à la main. Puis Papy l’avait rassuré, et il avait signé.D’ici, on est probablement un peu trop loin pour l’affirmer, mais il semblerait que le football ait perdu un type bien. Un blagueur, qui n’avait de problèmes avec personne. Un gars «» , confie Nahayo. L’actuel capitaine de la sélection burundaise, Karim Nizigiyimana , n’a rien pu lâcher de plus qu’un : «» avant de fondre en pleurs au téléphone, incapable de trouver les mots pour exprimer sa peine et rendre hommage à celui qui était en passe de participer à la première CAN de l’histoire du pays. La qualification, arrachée en contenant les pieds de Pierre-Emerick Aubameyang (1-1) et coupant la tête de Daniel Cousin , l’avait «» , dit-on. «» , avait déclaré Papy en apprenant que son pays allait affronter le Nigeria , la Guinée et Madagascar dans un groupe B abordable.Tout aurait donc pu être parfait, sans ces «» , quand il levait les yeux au ciel pendant les matchs, et qui dansaient devant ses yeux. Alors, à qui la faute ? Les employeurs qui l’ont poussé à la mort ? Sa propre folie ? La Fédération qui a attisé le feu sur les cendres de son rêve impossible ? Son entourage ? «, avoue Valéry Nahayo.» Et rendre hommage à un Papy qui s'est sacrifié pour son pays, au sens propre.