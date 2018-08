Papu met la gomme

Ultra décisif d’entrée face à Frosinone (4-0, deux buts et deux passes décisives) comme depuis le début de la campagne en Ligue Europa, le capitaine de l’Atalanta repart sur les chapeaux de roue pour sa cinquième saison de rang dans le nord de l'Italie. Un état de forme qui tombe à pic après une saison légèrement moins fringante l’an passé, des rumeurs de départ à la Lazio cet été et surtout alors que la Dea apparaît moins bien armée pour viser l’Europe une troisième année de suite.

L'âme de Bergame

C'est l'année Gómez !

Par Andrea Chazy

Ce lundi 20 août sur les coups de 23h, Papu Gómez affiche sa dentition aussi imparfaite qu’attachante lorsqu'il est sur le point de quitter sa maison, comprendre le stade Atleti Azzurri de Bergame. La Dea vient alors de s’imposer 4-0 face au promu Frosinone, prenant symboliquement la tête de la Serie A au passage. De ses propres mots, «» , notamment car l’Atalanta joue ses matchs européens au Mapei Stadium, l’enceinte habituelle de Sassuolo. Face au promu Frosinone, le meneur de jeu argentin a prouvé que ce n’était pas des paroles en l’air : une première estocade du gauche au quart d’heure de jeu, deux offrandes pour Hateboer et l’ancien Monégasque Pašalić ensuite, avant lui-même d’éteindre les derniers néons au-dessus des visiteurs, du droit cette fois. Deux buts et deux passes décisives, personne en Serie A n’avait réalisé cette perf’ depuis Džeko en février 2016. Une belle manière de rappeler aux défenses de Serie A et d’Europe qu’il faudra de nouveau surveiller ce diable de Papu Gómez comme le lait sur le feu.Ce match face à Frosinone, qui a vu Gómez passer la barre symbolique et «» des 50 réalisations en Serie A, n’est que la continuité du début de saison canon de Papu. En cinq matchs et 435 minutes disputées, le capitaine de la Dea a déjà inscrit quatre buts et délivré trois bonbons. Un geste décisif toutes les 62 minutes, et surtout une attitude de patron qui rassure tout le monde au club. À l’image de Daniele De Rossi, il n’a pas porté le brassard officiel que veut instaurer la Ligue, jugé « trop grand » , et gardé le sien fait maison. Quitte à prendre une amende.Des faits en apparence anodins qui feraient presque oublier l’été agité qu’a connu une nouvelle fois le joueur de poche (1,65 m), ardemment courtisé pour le deuxième été consécutif par une Lazio à deux doigts de rafler la mise. Fin juillet, alors qu’un accord entre le club romain et le joueur avait été trouvé selon plusieurs médias transalpins, à chaque fois démenti par l’Atalanta, Gian Piero Gasperini riait jaune au micro de Sky, avec l’espoir de voir son meilleur joueur rester : «(Rires.) » Le mercato terminé, Gasperini peut dormir sur ses deux oreilles, son Papu auprès de lui.Une très bonne nouvelle pour le coach, lui qui avait remis en question le mercato de son club cet été à l'aube du début du championnat dans les colonnes de la: «» Certes, ce ne sera pas évident pour l'Atalanta de retrouver l'Europe lorsque l'on compare son effectif avec ceux de ses concurrents directs, qui se sont presque tous renforcés.Reste que ce rêve éveillé que vit le club de Bergame depuis trois ans a quand même plus de chances de se poursuivre avec Papu Gómez dans le rôle de la lanterne censée guidée l'Atalanta, comme depuis son arrivée au club ou presque en 2014. Après Frosinone, Gasperini s'autorisait même une petite folie pour évoquer l'importance de son Argentin : «» Avec seulement 6 buts pour 12 passes décisives l'an passé, un total de dix réalisations de moins que sa superbe année il y a deux ans, l'Argentin sait que la saison de l'Atalanta dépend en partie de la sienne. Et pour l'instant, elle s'annonce belle.