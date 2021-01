Papu Gómez débarque au Séville FC

Astros argentinos del #SevillaFC dan la bienvenida al Papu Gómez al Ramón Sánchez-Pizjuán. #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/ZRr9XKbce1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

AS

Il n'a Papu s'empêcher de partir. Alors qu'il ne jouait plus depuis plusieurs semaines à la suite d'un conflit ouvert entre Gian Piero Gasperini et lui , Papu Gómez quitte l'Atalanta, après de (très) bons et loyaux services depuis 2014, plus de 250 matchs au compteur et un quarts de finale de la Ligue des champions historique disputé avec le club lombard. L'international argentin a signé au Séville FC ce mardi, et le club andalou a posé environ sept millions d'euros pour racheter les dix-huit derniers mois de contrat de l'ancien capitaine des. L'Argentin s'est engagé pour trois ans et demi, avec un salaire avoisinant les trois millions d'euros.Prochain objectif pour Gómez : disputer la Copa América cet été avec l'Argentine, si elle a lieu.