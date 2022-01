Pape Gueye suspendu par la FIFA

FP

L'après-midi n'est pas Gueye pour le Sénégal.Tenu en échec par la Guinée ce vendredi (0-0), le Sénégal a disputé cette partie sans Pape Gueye. Le milieu marseillais n'était ni blessé, ni positif au Covid et son absence avait surpris. Aliou Cissé s'est expliqué après ce match :Avant d'ajouter qu'ils avaient été informés plus tôt dans la matinée de cette suspension mais n'avaient eu la confirmation que quelques minutes avant le début du match, raison pour laquelle l'ancien Havrais n'était pas présent sur la feuille de match des Lions de la Téranga.Formé au HAC et en fin de contrat en juin 2020, le natif de Montreuil avait signé, dès janvier, un pré-contrat en faveur de Watford. Mais quelques mois plus tard, le joueur s'engage finalement pour Marseille. Une décision qui ne passe pas chez lesqui portent réclamation et la FIFA ouvre même une enquête en février 2021 . Presqu'un an plus tard, le joueur vient donc de découvrir les conclusions de la FIFA. Reste désormais à connaître la durée de cette suspension, car le Sénégal compte bien récupérer l'homme qui lui a permis d'obtenir le penalty de sa victoire contre le Zimbabwe.