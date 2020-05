« Pape Gueye n'a jamais choisi Watford »

Pourtant annoncé comme un futur nouveau joueur de Watford par le club lui-même ce mercredi, Pape Gueye est encore loin d'enfiler la tunique des Hornets à en croire son avocat et représentant Pierre-Henri Bovis. Selon lui, le jeune capitaine du Havre AC aurait été victime des agissements de son ancien agent, Bakari Sanogo, et ne souhaiterait pas forcément rallier l’Angleterre. Explications.

Un contrat valide selon Watford... pour le moment

« J'ai trouvé des éléments anormaux dans cette affaire »

Cette semaine, Watford a annoncé la première recrue de son mercato estival à venir avec l’arrivée de Pape Gueye, milieu de terrain et désormais ex-capitaine du Havre AC lors de cette saison 2019/2020. Sauf que les dirigeants du club anglais se retrouvent maintenant embarqués dans une fascinante saga de transferts autour de la supposée acquisition du milieu de terrain havrais. En effet, lesont confirmé l’accord pré-contractuel avec le joueur ce mercredi matin qui devrait, en théorie, confirmer le transfert qui serait effectif à la date du 1juillet. Mais contre toute attente, le représentant et avocat de Gueye a nié qu’un accord ait été conclu entre les deux parties.» , a confirmé Pierre-Henri Bovis pour. «» Il est en effet avéré que l’ancien agent de Gueye était en discussions avec Watford, mais qu’il a été ensuite viré par Gueye, lequel estimerait qu'il n'a pas été représenté convenablement, son agent plaçant ses exigences avant celles du joueur. Depuis, MBovis a pris ses fonctions et poursuivi les négociations, mais il soutient que le club de Premier League «» et que la base sur laquelle le transfert de Gueye a été convenu pourrait être une rupture de son actuel contrat en France. «» , poursuit MBovis. «Car jusqu’à ce jour, Watford campe sur ses positions. «» , poursuit l'avocat. Car, avec toute cette agitation, il serait facile d’oublier que c’est un jeune joueur qui est au coeur de cet imbroglio. «, reprend MBovis.Il apparaît que le joueur ne pense pas que les conditions actuelles proposées par Watford soient acceptables et qu'il envisagera de chercher ailleurs si un accord ne peut être conclu. Le tableau laisse penser que le joueur - qui ne s'est pas exprimé directement ces derniers jours - a été poussé à rejoindre le club du Hertfordshire. Ce n’est un secret pour personne que Gueye fait l’objet de nombreuses convoitises de clubs partout en Europe, au premier rang desquels figurent Arsenal, l’OM, Lille, Valence ou le gourmand Hertha Berlin. Pour faire simple : Bovis est catégorique sur le fait que rejoindre Watford n'était pas la préférence du joueur : «» ( Selon RMC, Pape Gueye aurait signé deux autres pré-contrats avec un club italien et un autre espagnol avant le 1er janvier 2020, N.D.L.R. ).Dans le camp de Pape Gueye, il apparaît clair que le joueur n'est pas officiellement un joueur de Watford, l'avocat décrivant l'annonce du club comme «» . Il confirme qu'une bataille juridique pourrait être un dernier recours si une solution entre les deux parties n’est pas trouvée. «, menace l'avocat.» .Ce jeudi après-midi, Pierre-Henri Bovis a publié un communiqué confirmant ses prochaines démarches : «