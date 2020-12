DF

Le football italien en deuil.Paolo Rossi est mort ce mercredi «» , comme l'a annoncé sa femme sur son compte Instagram. Il avait 64 ans. L'attaquant restera le grand artisan de la victoire italienne lors du Mondial 1982, année où il remporta également le Ballon d'Or et ce, malgré son implication dans un scandale de matchs et de paris truqués. D'abord écarté, sa sanction est ensuite réduite et Rossi, convoqué avec lapour disputer le Mondial espagnol. On connaît la suite.Durant la compétition, l'ancien de la Juventus avait explosé à lui seul le Brésil en inscrivant un triplé (3-2) en quart de finale, avant d'inscrire un doublé face à la Pologne en demie. Buteur en finale contre la RFA (3-1), il avait soulevé la Coupe du Monde avec son pays. Côté club, Rossi a fait la joie de Vicence, de Pérouse ou encore de l'AC Milan, mais c'est avec la vieille Dame qu'il aura écrit ses plus beaux faits d'armes. Lors de la saison 1983-1984, le trio qu'il forme avec Platini et Boniek remporte tous les trophées possibles. Sauf la C1, que Rossi gagnera deux ans plus tard, après la terrible finale du Heysel.Sale année pour les légendes.