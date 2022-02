PAOK et Slavia se qualifient en force, le Vitesse passe en douceur

Les résultats :

AB

La Platia Aristotelous peut être soulagée, le PAOK, défait au Danemark (1-0), a confirmé les attentes placées en lui, en pliant Midtjylland au Toumba (2-1). Profitant d'une sortie manquée d'Elías Rafn Ólafsson et d'une astucieuse passe en retrait d'Antonio Čolak, Andrija Živković a égalisé au score cumulésuivi de Vieirinha, qui n'a visiblement pas oublié son canon du droit, au moment de nettoyer la lucarne du portier islandais. Les huitièmes en vue, les Blanc et Noir craquent pourtant dans les ultimes instants, sur une tête plongeante de l'entrant Daniel Høegh. Direction alors la prolongation puis la séance de tirs au but, voyant Alexandros Paschalakis détourner la tentative de Maximilian Meyer et offrir la victoire aux siens.Des clubs portant bien leur nom, venus nous offrir des figures de styles pourries : le Vitesse n'a pas perdu de temps pour renverser le Rapid au GelreDome d'Arnhem (2-0) avec un résultat défavorable à l'aller (défaite 2-1). Au coup d'envoi, Eli Dasa a ainsi lancé les hostilités en trouvant Adrian Grbic dans la profondeur, à la conclusion en puissance. À égalité sur l'ensemble des deux matchs, les Néerlandais ont dès lors décidé de plier l'affaire en quelques minutes. Le temps de voir Dasa, encore lui, déposer un sublime centre sur la poitrine de Matúš Bero, dont le contrôle et la frappe enchaînée ont fini de faire le break. Jérémy Toulalan n'aurait pas sa place dans cette opposition.Enfin, l'Europe centrale a également pu assister à la belle qualification du Slavia Prague, tombeur d'un pauvre Fenerbahçe (3-2), même score que lors de la première manche. Au terme d'un cafouillage dans la surface turque, Ivan Schranz a mis sa formation devant d'une lourde repriseavant que Yira Sor ne poursuive la fête sur tir croisé en face à face. D'un joli missile à l'entrée de la surface, Mert Hakan Yandaş réduira bien la marquemais Sor, déterminé et oublié au point de penalty, remettra deux buts d'avance. Le dernier mot est malgré tout signé Mergim Berisha, à la réception d'un festival d'Arda Güler (16 ans seulement) dans le temps additionnel. Le Slavia sera dans le top 16.