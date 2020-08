PAOK-Beşiktaş, fraternité gréco-turque

Mardi, le club de Thessalonique accueille celui d’Istanbul en tour préliminaire de la Ligue des champions dans un contexte géopolitique tendu entre la Grèce et la Turquie. Mais pour les supporters des deux clubs, ce match offre surtout l’occasion de revendiquer une fraternité qui dépasse les frontières.

« Les mêmes personnes »

Antifascisme et anarchisme

Istanbul mère-patrie

Par Alexandros Kottis

Certains contre-pieds sortent des limites du terrain. En pleine - et énième - dispute entre la Grèce et la Turquie sur fond de délimitation territoriale et d’appropriation d’hydrocarbures, le PAOK de Thessalonique et le Beşiktaş d’Istanbul se retrouvent pour la première fois de leur histoire en compétition officielle, mardi soir.Dans un stade de la Toumba d’ordinaire si bruyant, mais désespérément vide pour cause de Covid-19, les deux équipes jouent sur un match leur qualification en troisième tour préliminaire de Ligue des champions. L’occasion pour les supporters des deux clubs d’envoyer un message à l’opposé de ceux distillés par leurs gouvernements respectifs., se lamente Murat. Ce trentenaire turc, dont la grand-mère était grecque et dont la famille vit à cheval sur les deux pays, a créé en 2009 un groupe Facebook en l’honneur des deux clubs. Rejoint aujourd’hui par plus de 10 000 personnes, il a permis le développement d’échanges entre supporters des deux clubs et la mise en place de nombreuses rencontres en Grèce et en Turquie., insiste Murat, qui arbore deux tatouages pour l’illustrer. Sur le bras gauche l’emblème du Beşiktaş, sur le bras droit, unécrit en lettres grecques.Les liens qui unissent la Gate 4 du PAOK et le Çarsi du Beşiktaş s’appuient sur une vision politique de la société fait d’anarchisme et d’antifascisme, où les frontières entre pays sont considérées comme des entraves à l’émancipation des peuples et à leur rapprochement. Fondé en 1982 dans un quartier d’Istanbul traditionnellement universitaire et intellectuel, le Çarsi - dont la lettre "A", rouge et entourée, représente celle de l’anarchisme - a d’emblée véhiculé un discours et un engagement de gauche. Campagnes de solidarité et militantisme politique ont accompagné l’histoire de ce groupe de supporters parmi les plus importants de Turquie, qui n’hésite pas à s’opposer régulièrement au président Recep Tayyip Erdoğan., appuie Murat. À Thessalonique, la Gate 4, première association de supporters du PAOK fondée en 1976, est résolument antifasciste dans ses fondements et maintient cette orientation depuis longtemps., explique Yannis Androulidakis.Elle subit aujourd’hui les évolutions d’une société où l’extrême droite et le nationalisme semblent dopés partout en Europe., résume ce supporter et anarcho-syndicaliste, qui enchaîne :Depuis sa création en 1926, l’histoire du PAOK est indissociable de la Turquie., retrace Lukas Tsiptsios, historien et spécialiste du PAOK. Pour de nombreux supporters du PAOK, Istanbul, anciennement Constantinople, représente une filiation naturelle et la nostalgie d’un Empire byzantin disparu. Les couleurs du deuil et de l’espoir, le noir et le blanc, et l’emblème de l’aigle bicéphale ramènent inlassablement le PAOK et ses supporters à la terre d’origine de ses fondateurs.Des couleurs et un emblème que partage Beşiktaş. S’ils n’ont pas la même signification des deux côtés de la mer Égée, ils permettent une identification facile pour les supporters des deux clubs., rappelle Lukas Tsiptsios. En préambule du match entre les deux clubs, le président du Beşiktaş, Ahmet Sur Çebi, a tenu à envoyer un message clair à l’adresse du PAOK :Un message dont pourraient s’inspirer les dirigeants des deux pays.