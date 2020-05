Tout y est : le temps qui s'arrête au moment du centre, le ciseau cristianesque puis l'envahissement du carré vert par une foule en délire. Oui, le plus beau pion du mois de mai a été inscrit à Pantin dimanche dernier lors d'une rencontre interquartiers, et il a déjà fait le tour des réseaux. Derrière ce buzz se cache Issiaka Bamba, ailier de 26 ans du FC Gobelins (N2) que l'US Orléans a laissé filer il y a deux ans.

« C’est là que j’ai fait mes gammes, que j’ai commencé à kiffer le foot entre potes. Entre nous, on l’appelle "le Camp Nou", c’est notre stade à nous. »

« Psychologiquement, c’est une année compliquée à digérer. Je ne saurais pas clairement dire les raisons de tout ça, je n’ai jamais vraiment discuté de ça avec le coach, peut-être qu’il ne me sentait pas prêt. »

Propos recueillis par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’était dimanche lors d'un match entre l’équipe du quartier où j’ai grandi, les Courtillères à Pantin, et les meilleurs joueurs du 19arrondissement de Paris. L’engouement autour du but est lié au contexte : c’est un match qui était attendu, les mecs du 19sont reconnus pour leur football. Il y a 0-0 pendant peut-être une heure de jeu, ce qui est assez surprenant pour un match interquartiers, et on finit par marquer un but juste avant le mien. Donc la pression retombe, mais ils sont toujours à l’affût. Et sur une action anodine, j’arrive à « délivrer le peuple » . La sensation que j’ai eu est incomparable : tous tes amis sont là, les gens avec qui tu as grandi et commencé dans le club du quartier, les grands du quartier, tout le monde t’applaudit et t’acclame...Ouais. Un geste que j’affectionne particulièrement et qui me tient à cœur. Je l’ai déjà fait en club, mais cette fois-ci ça avait un peu plus de valeur quand même, car il était plus aérien, et toutes les personnes que j’affectionne étaient là.Moi-même, je ne savais plus où j’étais, la seule chose que je savais, c’est qu’il fallait que je coure. On a pu reprendre, et le match s’est terminé à 4-0.C’est un peu difficile de gérer ça. Sur le terrain, il y a un peu plus d’espace, pour les spectateurs c’est plus compliqué. Ils essaient quand même de prendre des précautions. On a traversé une période compliquée et le fait de réunir tout le quartier, on en profite forcément, en essayant d’assurer la sécurité de chacun.Carrément. Je suis rentré chez moi, j’ai ouvert mon téléphone après ma douche et j’avais un tas de notifications, je n’y comprenais plus rien. Twitter, Instagram, Snap, je recevais des messages dans tous les sens, des gens qui me félicitaient pour mon but. Ça fait chaud au cœur.Avant de jouer en club, c’est là que j’ai fait mes gammes, que j’ai commencé à kiffer le foot entre potes. Entre nous, on l’appelle « le Camp Nou » , c’est notre stade à nous, c’est vraiment là où on est le plus à l’aise. Ça faisait longtemps qu’on faisait des matchs interquartiers, et depuis le déconfinement, on a voulu « structurer » ça en créant un collectif qui s’appelle Courtillières FC , avec des maillots, et on a fait trois ou quatre matchs depuis. Que des victoires ! On a tous joué au club de mon quartier, l’OFC Pantin, on se connaît tous, même si on n’a pas tous le même âge. Il y a du talent dans nos quartiers, mais on ne le voit pas. L’objectif est de donner de la visibilité.C’était une superbe expérience, intégrer un effectif professionnel était quelque chose d’incroyable parce que je n’ai pas fait de centre de formation, j’étais en CFA2 à Aubervilliers. J’avais été en contact avec pas mal de structures professionnelles, et le projet d'Orléans m'avait plu. Ça a été compliqué dans les relations avec le coach, et en matière de temps de jeu, je n’ai jamais vraiment eu ma chance pour montrer de quoi j’étais capable. J’ai dû faire un ou deux bancs en Ligue 2, ils m'ont prêté à Saint-Pryvé Saint-Hilaire et je suis parti au bout d'un an sur une rupture du contrat à l'amiable. Psychologiquement, c’est une année compliquée à digérer. Je ne saurais pas clairement dire les raisons de tout ça, je n’ai jamais vraiment discuté de ça avec le coach, peut-être qu’il ne me sentait pas prêt. Au-delà de ça, j’ai vraiment kiffé. Mon objectif est très clairement de retrouver des sensations pareilles et pourquoi pas accéder à nouveau au haut niveau. Encore aujourd'hui, je vis exclusivement du foot. Je n’ai pas de regret, j’ai fait mon maximum, ça m’a permis de grandir. Je suis toujours en contact avec certaines personnes d'Orléans, il y a vraiment des gars que j’affectionne.Elle s’est globalement bien passée. Niveau buts, pour un ailier, je me débrouille pas mal : en championnat, j’en ai mis sept, avec trois ou quatre passes décisives.Non, du tout.S'il tombe dessus, c'est tant mieux, sinon ça n'a pas d'importance.