Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu’il n’y a pas que les grosses affiches internationales dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : les bébés Allemands complètement démolis, un goleador camerounais devenu rockstar au Cambodge et le Panama au panthéon du football.

PIĘKNE ZWYCIĘSTWO! Reprezentacja Polski U-21 wygrała aż 4:0 z Niemcami na wyjeździe! Gole dla biało-czerwonych strzelali: Adrian Benedyczak (2), Michał Skóraś i Kacper Kozłowski. ??Zobacz skrót z tego meczu. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 13, 2021

Need some #MondayMotivation? An unstoppable Jean Befolo Mbarga equalising for ?? Preah Khan Reach Svay Rieng FC in #AFCCup 2020 should do the trick! pic.twitter.com/YEiJ1gESff — #AFCCup2021 (@AFCCup) June 7, 2021

Canaleros dans l'histoire

Par Raphaël Brosse, Quentin Ballue et Emile Gillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Aigle noir a perdu des plumes. Opposée à la Pologne ce week-end dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U21 2023, l'Allemagne a pris une fessée à Aspach (0-4). Tenante du titre avec le sacre de Florian Wirtz, Lukas Nmecha et compagnie au mois de juin , laa couru derrière le score dès la 5minute avec l'ouverture du score d’Adrian Benedyczak. En grande forme, l’attaquant de Parme a encore frappé à la 12minute, d’un subtil ballon piqué. L'entame cauchemardesque des locaux s'est poursuivie avec un troisième but signé Michał Skóraś à la 14, puis l'exclusion de Jean-Manuel Mbom à la 19pour une faute sur... Benedyczak, toujours lui. Les visiteurs ont ensuite aggravé la marque à la 90par Kacper Kozłowski, qui était entré peu après l'heure de jeu. Une claque qui relance le suspense dans le groupe B des éliminatoires : si l'Allemagne reste en tête après cinq journées, elle voit Israël revenir à égalité, et la Pologne à deux points. On plaint l’équipe de Saint-Marin, sur qui les Allemands passeront leurs nerfs ce mardi.Au Cambodge, la très réputée C-League approche de son dénouement, et le suspense est toujours insoutenable. À une journée de la fin, le Phnom Penh Crown fait la course en tête, avec deux longueurs d’avance sur le Visakha FC (champion en titre) et Svay Rieng, qui peut néanmoins compter sur l’une des stars du championnat : Jean Befolo Mbarga. Curieuse trajectoire que celle de cet attaquant de 29 ans, né au Cameroun, passé par l’école de football des Brasseries - comme Rigobert Song - et qui a porté le maillot du Scorpion FC de Mbé avant d’atterrir, à l’invitation d’un agent, au Cambodge. a d’ailleurs affirmé l’intéressé dans une interview. Son nom (Jean Marie Privat Befolo Mbarga, pour la version complète), lui, est désormais bien connu, puisqu'il a terminé meilleur buteur de D1 en 2019 et 2020. Ce samedi, contre Kirivong Sok Sen Chey, il a activement participé à l’éclatant succès des siens (6-0) en signant un quadruplé. Passé par le Tours FC, son jeune frère Emmanuel l’a rejoint dans ce pays d’Asie du Sud-Est cette année. Les deux hommes ont d’ores et déjà prolongé leurs contrats jusqu’en 2022. Une excellente nouvelle pour leur formation. Elle est en revanche moins bonne pour les défenseurs adverses, qui n’ont pas fini d’être martyrisés par le buteur camerounais.Dans l'ombre des plus grandes nations qui compostaient leur ticket pour le Qatar, le Panama a décidé de copier Nice face à l'OL pour finir son match au Honduras en beauté. Menés 0-2 à l'extérieur (avec un but du Bordelais Alberth Elis) à la 77minute, les Panaméens ont passé la démultipliée. Grâce à une mésentente de la défense, Cecilio Waterman se faufilait jusque devant le gardien pour réduire l'écart. Trois minutes plus tard, l'espoir prenait une tournure extrêmement concrète quand César Yanis bonifiait un long ballon en lobant le gardien adverse (80). Déjà heureux comme des gosses, lesn'ont pas fini de kiffer. 85minute, le coup franc botté par Eric Davis fuyait le mur du Honduras pour mourir dans le petit filet gauche de Luis Mejía. 2-3, score final : le Panama est devenu le premier pays à remporter un match qualificatif pour la Coupe du monde en étant mené de deux buts à la 75minute à l'extérieur. Une stat aussi longue à écrire, ça n'existe que pour les exploits retentissants. Grâce à cela, le Panama se repositionne à la quatrième place du groupe CONCACAF, à trois points du leader américain. Chapeau, le Panama.